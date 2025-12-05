La sinceritat és una característica que no tothom té. Hi ha persones que fins i tot n’abusen, perquè la sinceritat sense límits pot fer patir els altres. I què ens queda a l’altre cantó? La mentida no sempre és la solució, sobretot quan implica encobrir un acte vergonyós i repugnant. A Com si fos ahir en saben molt d’aquests dos vessants. Els secrets marquen bona part de les trames que han marcat les nou temporades de la sèrie diària de TV3, que en el final del seu trimestre abans de Nadal ha apostat per històries més aviat truculentes.
L’abús del Salva acaba de sortir a la llum
Feia setmanes que parlàvem de la nova cara fins ara desconeguda del Salva (Ernest Villegas). L’advocat que havia robat el cor dels espectadors per la seva personalitat propera i capaç de suportar els canvis d’humor de la Marta (Sílvia Bel) i les seves croades personals per aconseguir tot allò que vol sense pensar en les conseqüències. Qui els hi diria als espectadors que seria capaç de travessar una línia vermella repugnant amb una de les seves alumnes? Anem per pams. El Salva s’estrenava aquesta temporada com a professor del màster on aviat va establir una relació molt propera amb l’Aina (Tai Fati), una jove treballadora i molt fan dels casos del Salva.
El que era admiració per una feina ben feta, el Salva ho va transformar en un relat en què es pensava que la noia voldria alguna cosa més amb ell. Intents per passar més temps junts fora del despatx, fer-se una foto per enviar-la al grup del màster o oferir-li feina extra per tenir-la a prop. Era una bomba que estava a punt d’esclatar i ho ha fet de la pitjor manera possible.
Després de la festa amb els advocats en què el Salva va abraonar-se a sobre de l’Aina per fer-li un petó i intentar anar més enllà, ha intentat tapar la seva mentida com ha pogut. Fingir que no passava res tot i que la Marta s’ensumava que entre l’Aina i ell havien canviat les coses. Manipular la noia perquè no expliqui el que havia passat i fins i tot suspendre-la per castigar-la. Tots aquests elements han acabat convertits en una bomba de destrucció que serà devastadora a partir de la setmana vinent.
Després de denunciar el que havia passat i demanar ajudar a la coordinadora del màster, l’Aina ha pres una decisió que ho canviarà tot. En el capítol de divendres dia 5, s’ha trobat amb la Marta i el Salva a la universitat, moment que ha aprofitat per esbombar-ho tot. Ja feia dies que la Marta tenia la mosca rere l’orella, però necessitava sentir una altra versió per ser conscient de l’home que tenia al costat: un abusador.
La Marta descobreix la veritat del que va passar entre l’Aina i el Salva
L’Aina ho ha explicat tot: com l’ha suspès per castigar-la, el petó al cotxe, com va fotre-li mà i com ella va acabar vomitant pel fàstic. El resultat? La cara desfigurada del Salva intentant disculpar-se amb la Marta perquè segons ell havia estat tot una mentida de l’alumna que està rebotada pel que ha passat aquestes setmanes.
La Marta no és beneita i ha engegat a pastar fang el Salva. Què passarà a partir d’ara? L’avançament del pròxim capítol, que s’emetrà dimarts dia 9, promet encara més escenes truculentes: l’Aina farà un vídeo en què denunciarà el professor i el titlarà d’abusador de manera pública. El preu a pagar per les mentides d’un home que ha perdut tota credibilitat.
El Ferni intenta integrar-se en la família
Qui també ha de pagar per les mentides que va cometre en el passat és el Ferni (Francesc Cuéllar). De res han servit les disculpes i la intenció de rehabilitar-se per recuperar la seva vida perquè la família de la Naiara (Daniela Brown) no l’accepta. Cal recordar que el Ferni va aparèixer al Comsi com a propietari d’un bar que servia de cau d’un negoci de tràfic d’estupefaents. Un cop tancada la trama a la vuitena temporada, ningú pensava que aquest jove tornaria per recuperar la relació amb la Mossa d’Esquadra. Els ha costat molt tornar a estar junts i bona part del seu entorn s’hi ha mostrat completament en contra.
Les mentides del Ferni han acabat embrutant el seu intent per convertir-se en un home íntegre i exemplar, malgrat que la Naiara és molt tossuda i vol fer-ho oficial costi el que costi. El Toni petit (Oriol Cervera) ha discutit molt amb la seva germana, però sembla que és el primer que vol intentar mediar entre ella i el seu pare. En canvi, el Toni (David Vert) no veu amb bons ulls la relació, però tampoc és que ell sigui un clar exemple d’integritat tenint en compte que gairebé mata un nou amb un gat de cotxe i que ha deixat que el Francesc (Eduard Buch) es quedi a casa seva després de posar-li les banyes a la Sílvia (Montse Germán). De tenir dues cares ell n’és un expert.
Veurem com avancen aquestes dues trames amb mentides com a protagonistes i un seguit de conseqüències que seran molt dures a partir de la pròxima setmana a Com si fos ahir.