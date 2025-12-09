De l’1 al 10, que s’enduria la nota més alta com a personatge desafortunat d’aquests primers mesos de la temporada a Com si fos ahir? Hi ha un parell de noms que podrien ocupar aquesta posició i sembla que els guionistes han decidit fer-les patir. La Marta (Sílvia Bel) ha descobert la veritat sobre el cas de l’abús del Salva (Ernest Villegas). Una veritat crua i difícil de creure tenint en compte el perfil idíl·lic i d’home correcte que ha interpretat les últimes temporades. A més a més, una de les seves amigues més properes ha explicat per primer cop quin problema de salut greu l’afecta. Dos cops molt dolorosos que haurà de gestionar en els pròxims episodis de la sèrie diària de TV3.
El cas de l’abús del Salva acaba d’esclatar
L’episodi del passat divendres ja avisava que serien dies molt complicats per a la colla del Reina Sibil·la, sobretot per a un home que ara veurà com tot el que havia aconseguit trontolla. El Salva va decidir extralimitar-se amb l’Aina (Tai Fati), una alumna del màster que ha trencat el seu silenci. Després d’abraonar-se a sobre d’ella al final de la festa amb els advocats, l’Aina ha explicat tot el que va passar de manera pública. Primer davant la cap d’estudis del màster, que no va acabar de creure’s la seva versió, i després davant la Marta en una escena molt crua. No calia que digués res perquè amb la cara ja transmetia el fàstic que estava sentint pel seu xicot. No és gens fàcil deixar aquesta dona sense paraules, però adonar-se que les seves teories tenien sentit i que el Salva s’havia penjat i havia travessat una línia vermella amb una alumna són la pitjor revelació que podia rebre.
El cas del Salva tindrà conseqüències molt greus i no quedarà com una simple denuncia, si més no, el següent moviment de l’Aina serà clau els pròxims dies. La noia ha fet un vídeo de denúncia que ha publicat a les xarxes socials, en què no anomena qui és el professor del màster, però tots els detalls ho deixen molt clar. Un professor que després va donar-li feina al bufet d’advocats i que, quan ella va voler posar límits, va acabar acomiadant-la. La publicació s’ha omplert de comentaris i molts usuaris apunten que és el Salva el culpable. Ara per ara, sembla que haurà de passar una temporada allunyat de les aules si no vol complicar encara més les coses.
Des de la universitat han demanat al Salva que no torni a les aules, però serà aquesta l’única conseqüència? D’una banda, està el prestigi que tenia com a professional, però a més a més la Marta no pot sentir més fàstic per tot el que ha descobert gràcies al vídeo de l’Aina. No és només que el Salva hagi mentit com un maniàtic, sinó que ha fet que ella quedi com una paranoica quan preguntava per què estava tan pendent de la seva ajudant. Una feina molt potent de l’actor per encarar un paper truculent i fosc i aconseguir crear aquest efecte de rebuig en el seu personatge.
La delicada situació de salut de la Sílvia
La Marta feia dies que buscava el consol de les amigues perquè amb el Salva les coses no anaven gens bé. Qui ha estat la persona que ha hagut de suportar les trucades i els intents per sortir a sopar o esmorzar juntes? La Sílvia (Montse Germán) viu el moment més fatídic dels darrers anys per culpa de la infidelitat del Francesc (Eduard Buch) i el diagnòstic de la seva malaltia. Setmanes de dolor, patiments i dubtes resolts en una consulta amb una doctora que per fi ha decidit fer cas als seus símptomes. La Sílvia té càncer d’úter, una malaltia que afecta milers de persones cada any i que torna a la sèrie a través d’un altre personatge -unes temporades enrere la Naiara (Daniela Brown) també ho havia patit-.
En tot cas i després dels darreres esdeveniments amb la Marta, ha arribat el moment de confessar-ho tot. Un cop s’ha presentat a casa de la seva amiga per veure-la feta un nyap pel vídeo del Salva, la Sílvia ha decidit posar nom al seu problema i donar les explicacions justes sobre per què no estarà tan disponible a partir d’ara. Aviat circularà aquesta notícia a través dels amics de la colla, però com rebran un cop tan dur d’una dona que sempre ha mostrat tanta vitalitat i ganes de fer coses? Entre el cas de l’abús del Salva i el càncer de la Sílvia, sembla que seran uns dies de Nadal ben complicats per a tots els personatges de Com si fos ahir.