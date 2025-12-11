Les relacions personals són un dels leitmotivs de la vida i també un gran impulsor de les trames de Com si fos ahir. Què seria de la ficció de TV3 si no fos pels drames amorosos dels seus protagonistes? Ruptures, infidelitats, matrimonis, secrets, relacions complicades i mentides, tota una barreja que els guionistes van desglossant a poc a poc per crear les seves trames. Si tots estiguessin sempre contents i feliços quina gràcia tindria? Els creadors de les històries que surten al Comsi no tenen vergonyes a l’hora de tractar tota mena de temes i incorporar conceptes actuals en un grup de boomers que cada cop s’adapta més a les novetats. Hi ha dos personatges que en aquesta novena temporada han decidit explorar la seva vida amorosa, però quins errors i encerts han comès?
L’Eva vol deixar enrere el seu fatídic historial amorós
Si féssim un rànquing de personatges que tenen molt mala sort en l’amor, el número 1 l’ocuparia l’Eva (Alícia González Láa). El seu historial és fatídic i la vuitena temporada de la sèrie va patir per culpa d’un fals metge que gairebé la deixa sense dit. Després de l’estiu va decidir provar-ho de nou després de tants mesos tota sola. Primer amb aplicacions, després cites a cegues i fins i tot amb algun client del gimnàs: tots els casos sense sort. Ara bé, tot canviaria després de conèixer la Sussy. A més a més de ser bona osteòpata, aquesta dona va introduir-la en el món dels clubs nocturns i els intercanvis de parella. Una forma d’explorar la sexualitat i intentar buscar una nova parella sense compromisos ni pressions. Què podria sortir malament?
Heus aquí el problema. Després de la primera festa l’Eva va conèixer el Javi, un home amb qui va connectar molt, massa i tot. El que no s’esperava era l’endemà trobar-se amb ell i la Sussy i descobrir que estaven casats. Resulta que havien acordat que ajudarien l’Eva en aquesta aventura per fer-la sentir còmoda amb la seva primera experiència dins el club. Ara bé, el Javi sembla que no en va tenir prou amb un dia i va intentar fer-se amic de la treballadora del gimnàs. Primer en una nova festa tots dos, després quedar per esmorzar i finalment acabar al pis de l’Eva per embolicar-se sense que ho sabés la Sussy.
Ella no s’ho va prendre gens bé i va atacar l’Eva per prendre’s el món liberal fent el que li rota. Potser el problema també era que el Javi va demanar que no parlessin amb la seva dona i quan l’Eva va intentar fer les coses bé, es va endur un moc que va acabar amb les seves ganes d’explorar aquesta sexualitat liberal i sense tabús.
Ara que per fi estava contenta i se sentia segura d’ella mateixa, l’Eva ha tornat a posar-se de mal humor amb els seus companys de feina. Només necessitava parlar les coses amb la Sussy i rebre una disculpa perquè qui havia trencat les normes i els límits de la relació oberta havia estat el Javi. Així doncs, sembla que l’Eva tornarà a passar per les festes del club amb una temàtica de Nadal molt divertida. Coneixerà el seu nou xicot aviat? Amb l’Eva qualsevol cosa és possible.
L’Andreu s’infiltra en un matrimoni i no en vol sortir
Qui també ha entrat de rebot en el món de les relacions amb límits oberts és l’Andreu (Marc Cartes). De fet, la seva situació és una mica complicada. Ningú s’imaginava que després de portar-se com gat i gos amb la Neus (Mercè Martínez) a l’inici de la vuitena temporada, acabarien embolicats en una trama que encara donarà molt joc. El matrimoni de la Neus i el Miqui (Adrià Collado) no es troba en el seu millor moment. Des que ell se’n va anar a Austràlia, la Neus ha hagut de suportar els problemes de la seva filla, els drames del germà i el retorn de l’Ona (Carmela Poch) que ha complicat encara més les relacions familiars. Tot plegat un bon problema que ha trobat la seva via d’escapament amb l’Andreu. Tots dos tenien més bona relació del que pensaven i després de resistir-se molt van decidir fer un pas més. Havia de ser una nit de passió i després cadascú cap a casa, però sembla que no volen deixar-ho estar encara.
En un primer moment la Neus va voler posar distància perquè el Miqui i ella, tot i tenir certs límits oberts pel que fa a relacions extramatrimonials, no estaven disposats a carregar-se la seva família per una aventura. El problema ha estat que ara ella dubta i creu que seria capaç de deixar el Miqui per estar amb l’Andreu.
Només li calia una gota d’esperança per fer-se il·lusions amb la Neus. Podria trencar el seu matrimoni per tenir una relació amb l’infermer? L’Andreu sap que està en un terreny perillós i quan el Miqui descobreixi que les seves sospites sobre l’amistat tan propera entre la seva dona i el seu company de feina són reals, tot podria esclatar de la pitjor manera. Potser seria millor idea deixar-ho estar abans no sigui massa tard i l’Andreu acabi fet un nyap perquè li han trencat el cor. Sigui com sigui, aquestes dues trames proposen alternatives per viure les relacions a Com si fos ahir, amb els seus encerts i errors.