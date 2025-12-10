Caure en una trampa és possible i tothom podria ser víctima d’alguna estafa en algun moment de la seva vida. El problema arriba quan les persones es pensen que un caràcter dolç i més aviat beneit els permetrà manipular-la tant com vulguin. En el cas de la Gina (Meritxell Huertas) sembla que els guionistes de Com si fos ahir han decidit convertir-la en la riota d’un grup d’amics i companys de feina més preocupats per tenir les espatlles cobertes i no pas per acceptar que han deixat sorda una persona. El que havia començat com un joc de distracció entre el Miquel (Eduard Farelo) i el Jordi (Andrés Herrera) s’ha anat convertint en un autèntic maldecap que, com era d’esperar, ha acabat esclatant de la pitjor manera.
La Gina es converteix en Carles Porta per posar llum a la foscor del seu accident
Qui pensaria que la Gina podria convertir el seu cas en una mena d’episodi de Crims descafeïnat? Les primeres setmanes de la temporada no han estat fàcils per a ella, sobretot recordant que per culpa del Jordi i el Miquel i la seva ximpleria disparant una pistola de balins, ella ha perdut l’audició d’una oïda. Després d’unes setmanes feta un nyap a casa i molt rebotada per la seva nova situació, que ha afectat la normalitat del seu dia a dia, va decidir prendre mesures i sobretot, investigar els culpables.
La llista de persones que coneixien el que havia passat s’ha anat engreixant totes aquestes setmanes. L’Empar (Rosa Boladeras) va presenciar en directe com tots dos amics van posar-se a fer l’idiota amb una escopeta en mig del bosc i, conscient que no volia guardar el secret, ha buscat totes les maneres per boicotejar-los. Fins i tot es va atrevir a fer-se amiga de la Gina per explicar-li el que havia passat. El més divertit de tot plegat? Ella no va sentir la confessió perquè s’havia tapat “l’oïda bona” i per l’altra no sentia res. Casualitat, oi?
En els últims episodis de la sèrie de TV3 la tensió s’ha anat fent cada cop més palpable. El Jordi preocupat per si la Gina, que ara torna a ser la seva xicota -cal recordar que van tirar-se els plats pel cap durant la primera ruptura-, descobria que era un mentider. El Miquel mirant-se el melic i patint perquè si sortia a la llum que tenien contactes en el concurs públic que havia guanyat la consultoria, tot l’esforç se n’aniria en orris. L’Empar rebotada amb el món perquè encadena problema rere problema i la Noe (Elena Gadel) que només pensa en la nova casa que s’acaba de comprar. Tots quatre són còmplices del patiment de la Gina que ara ha activat totes les armes d’investigadora i ha decidit coaccionar els sospitosos fins a fer-los confessar.
El Valeri engega la venjança
Ara bé, tots els fans del Comsi saben que la Gina té més aviat poc caràcter i tota sola no serà capaç d’enfrontar-s’hi. Després de rebre un anònim per sota la porta en què deia que el Tim, el jove a qui havien acusat de l’accident, no hi tenia res a veure, les seves sospites van dirigir-se directament al Jordi. Mira que ja és mala sort sortir amb un home com ell, com perquè ara es dediqui a amagar que podria ser el responsable de la seva sordesa. En tot cas, ella ha començat a lligar caps i amb l’ajuda del Valeri, el seu nebot, han posat en marxa un pla per fer esclatar la trama. Missatges anònims, trucades i cartes a la bústia del Jordi… Tot un sistema per posar-los nerviosos i aconseguir que, en un moment de pànic, la Gina se’ls trobés amb cara de pàmfil en mig del carrer balbucejant excuses.
Enfadada -però sense trencar amb el seu personatge sensible-, ha buscat les respostes que feia mesos que necessitava. Després d’enviar un darrer anònim en què deia que era al carrer de la consultoria, tots quatre han baixat per trobar-se amb la Gina cara a cara. Ni la Noe ni l’Empar havien disparat l’escopeta, però això no és una excusa per no haver explicat a la seva amiga la veritat. El més perjudicat? Evidentment, el Jordi, que encara ha tingut la barra de posar cara de gos i fer pena per excusar-se.
El Miquel i ell van jugar amb les escopetes i o se sap qui dels dos va provocar l’accident, però s’ha de tenir poca vergonya per tornar a embolicar-se amb la Gina per controlar que no descobreixi qui són els culpables. A més a més, cal tenir en compte que volien carregar-li el mort a un adolescent. La vergonya ni la coneixen ni l’han vist mai. Sembla que per fi serà el final de la seva relació perquè després de quedar tots dos, la Gina l’ha fet fora de casa en el que sembla la ruptura definitiva d’una parella abocada al fracàs.
La Gina, víctima d’un estafador de l’amor
Però aquí no s’acaba l’historial de decepcions de la Gina. No cal anar-se’n gaire lluny per recordar el darrer episodi en què van enganyar-la completament. La vuitena temporada de Com si fos ahir va reunir un parell de cosines que van embolicar la troca més d’un cop. Entre la Gina i la Lídia (Míriam Alamany) no hi havia dia sense alguna història esbojarrada, una de les més grosses, amb l’estafador de l’amor. Un home va aconseguir seduir alhora a través de les aplicacions de cites totes dues dones. Sota la identitat d’Àlvar i Ricard, va manipular-les per aconseguir diners d’una banda i l’altra sense aixecar sospites.
La Gina per fi havia aconseguit superar la recent ruptura amb el Jordi i havia trobat un home que entre sopars de luxe i viatges, li prometia l’amor etern per aconseguir les arres de l’edifici que els havia deixat en herència la tieta Matilde. Tota una història que va estar a punt d’enviar la Lídia al Marroc amb l’estafador de l’amor, que només volia fer-se amb els seus diners per abandonar-la.
Sigui com sigui, sembla que ara la Gina ha tornat a caure en una trampa, però aconseguirà refer-se després de saber que els seus amics l’han traït durant setmanes? Caldrà esperar per saber si actuarà de forma venjativa i, sobretot, si serà l’últim cop que la veurem com a parella del Jordi.