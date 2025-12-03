Bad Gyal ha estat molt sincera a l’entrevista que ha concedit a Marc Giró en el seu Late Xou de TVE. Sempre que trepitja un plató de televisió, l’exitosa cantant acaba deixant anar un munt de titulars i aquesta no ha estat l’excepció. La idea era promocionar el seu nou single i la gira que té prevista per al 2026. Ara bé, ha acabat transcendint la conversa per temes molt diferents i molt més personals. Per exemple? El favor que va fer-li Belén Esteban i la seva obsessió amb el Crims de TV3.
La filla de l’Eduard Farelo del Com si fos ahir ha confessat que té una obsessió des de fa un temps, sentir sense parar els capítols del programa de true crime del Carles Porta. El pòdcast que té a Catalunya Ràdio la té boja i considera que deu ser la seva fan número 1 perquè acumula una reproducció rere una altra: “M’agradaria que algun criminòleg que treballi al programa em digui si adormir-me mentre l’escola és de psicòpata“, ha dit entre riures.
I és que, abans de dormir, acostuma a posar-se algun capítol: “La veu i les musiquetes… fan que m’adormi! L’endemà me’l torno a posar pel moment exacte en què vaig adormir-me. A la merda la melatonina, poseu-vos Crims“, ha confessat en una anècdota ben curiosa. A ella no la posa nerviosa el programa, no, fa que s’adormi. Si aquesta confessió és un afalagament cap al programa o no, no queda del tot clar.
Quin favor va fer-li Belén Esteban a la Bad Gyal?
I podem destacar el moment de la conversa en què Bad Gyal va treure a la llum que Belén Esteban va salvar-la en un moment que la va necessitar. La cantant havia viatjat fins als Estats Units i, allà, havia de lluir un vestit en concret. El problema és que va oblidar-se’l a Barcelona i ja no tenia temps d’organitzar un enviament, encara que fos urgent.
Què va fer Bad Gyal? Demanar el favor a través d’Instagram, cosa que no havia fet mai abans: “Estava desesperada i recordo que vaig preguntar a través d’Instagram si, aquell dia, algú viatjava des de Barcelona a Miami. Només un minut després, Belén em va respondre i em va preguntar què necessitava“.
La tertuliana de televisió té contactes “a totes bandes”, assegura, i sembla que també en tenia un a Iberia: “Ningú no té més contactes que Belén Esteban. Només us diré que el vestit va arribar-me un dia abans del que necessitava. Sembla diplomàtica! Té una xarxa que ni el Vaticà“. L’estrella de Sálvame va fer unes trucades i, poc després, hauria aconseguit organitzar un enviament exprés amb aquesta companyia aèria.
La cantant ha canviat molt, en els últims anys, sobretot des que va començar a fer famosa farà gairebé una dècada: “No soc la mateixa persona que era llavors, que tenia 19 anys només. Sento que la indústria de la música m’ha fet aprendre, desaprendre i agafar perspectiva. La meva essència es manté intacta, però tot ha canviat”. El que més troba a faltar d’aquella època? La privacitat, que descriu com “un luxe” ara que no la té: “Hi ha moments en els quals m’agradaria ser invisible“.