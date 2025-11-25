Belén Esteban ha rebut la millor notícia que podia rebre, que el jutge li hagi donat la raó en el judici que l’enfrontava al seu exrepresentant des de fa molts anys. Toño Sanchís va arribar a estafar-li, segons els seus càlculs, més d’un milió d’euros al llarg dels sis anys en què van treballar junts. Davant d’això, va iniciar un procés penal contra ell per administració deslleial i falsedat documental quan va descobrir que s’estava quedant amb el 30% o el 40% dels seus contractes quan havien signat que seria un 20%. La investigació, que ha estat llarga, ha pogut demostrar que va cometre apropiació il·legal quan va quedar-se 475.571 € que, en realitat, li pertanyien a ella.
A la sentència, a la que ha tingut accés l’agència EFE, se’l condemna a dos anys de presó perquè consideren provat que l’exrepresentant va aprofitar-se de la “confiança plena” que va dipositar en ell la tertuliana de televisió per cobrar-li una comissió superior a la que tenia estipulada al seu contracte. No s’ha fixat encara la quantitat amb la qual haurà d’indemnitzar-la, però sí que haurà de pagar 2.100 € de multa més les costes.
En el judici civil previ a aquest, ja se l’havia condemnat a pagar-li 388.868 €. D’allò, ella només va arribar a rebre una part en efectiu i 375.000 € mitjançat la cessió de la casa que tenia Toño a Villanueva del Pardillo. “Ella no va supervisar la correcció dels càlculs del percentatge i va limitar-se a percebre les quantitats que l’abonaven fins que, el 2015, va detectar irregularitats. Entre ells hi havia una amistat molt estreta, així que ella es desentenia d’aquests temes econòmics i els deixava totalment en mans de l’acusat”, diuen a la sentència. I ell com li agraïa aquesta confiança? Estafant-la d’amagat.
Primeres declaracions de Belén Esteban després de la condemna a Toño Sanchís
Ara que se sap que Belén Esteban ha guanyat aquest judici contra Toño Sanchís, la revista Semana ha volgut parlar amb ella per aconseguir les seves primeres declaracions sobre el tema. Com era d’esperar, la col·laboradora de televisió deixa clar que està “molt feliç” i “contentíssima” perquè fa molts anys que lluita per aconseguir allò que és seu: “Encara haurem d’esperar, però estic més a prop d’aconseguir-ho“.
En una conversa amb María Patiño, li ha reconegut que estava “molt nerviosa” però també contenta: “Ha quedat constància de l’abús de confiança, una cosa que teníem tots clar, l’abús d’una persona que estava passant per moments delicats“. El Toño pràcticament no va defensar-se durant el judici, així que era plenament conscient que era culpable d’aquest delicte continuat d’apropiació indeguda.
Les declaracions que ha concedit Belén Esteban sobre el tema han estat molt potents, fins al punt que ha arribat a etzibar que considera que és un pocavergonya i la persona que més l’ha decebut: “Que ell va a un psicòleg, diu? A un psicòleg hauria d’anar-hi jo perquè el que pensava que era el meu germà s’ha emportat més d’un milió d’euros“.