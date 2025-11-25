Belén Esteban ha recibido la mejor noticia que podía recibir, que el juez le haya dado la razón en el juicio que la enfrentaba a su exrepresentante desde hace muchos años. Toño Sanchís llegó a estafarle, según sus cálculos, más de un millón de euros a lo largo de los seis años en que trabajaron juntos. Ante esto, inició un proceso penal contra él por administración desleal y falsedad documental cuando descubrió que se estaba quedando con el 30% o el 40% de sus contratos cuando habían firmado que sería un 20%. La investigación, que ha sido larga, ha podido demostrar que cometió apropiación ilegal cuando se quedó 475.571 € que, en realidad, le pertenecían a ella.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, se le condena a dos años de prisión porque consideran probado que el exrepresentante se aprovechó de la «confianza plena» que depositó en él la tertuliana de televisión para cobrarle una comisión superior a la que tenía estipulada en su contrato. No se ha fijado aún la cantidad con la que deberá indemnizarla, pero sí que deberá pagar 2.100 € de multa más las costas.

En el juicio civil previo a este, ya se le había condenado a pagarle 388.868 €. De eso, ella solo llegó a recibir una parte en efectivo y 375.000 € mediante la cesión de la casa que tenía Toño en Villanueva del Pardillo. «Ella no supervisó la corrección de los cálculos del porcentaje y se limitó a percibir las cantidades que le abonaban hasta que, en 2015, detectó irregularidades. Entre ellos había una amistad muy estrecha, así que ella se desentendía de estos temas económicos y los dejaba totalmente en manos del acusado», dicen en la sentencia. ¿Y él cómo le agradecía esta confianza? Estafándola a escondidas.

Belén Esteban gana el juicio contra su exrepresentante, Toño Sanchís | Europa Press

Primeras declaraciones de Belén Esteban tras la condena a Toño Sanchís

Ahora que se sabe que Belén Esteban ha ganado este juicio contra Toño Sanchís, la revista Semana ha querido hablar con ella para conseguir sus primeras declaraciones sobre el tema. Como era de esperar, la colaboradora de televisión deja claro que está «muy feliz» y «contentísima» porque lleva muchos años luchando por conseguir lo que es suyo: «Aún tendremos que esperar, pero estoy más cerca de conseguirlo«.

En una conversación con María Patiño, le ha reconocido que estaba «muy nerviosa» pero también contenta: «Ha quedado constancia del abuso de confianza, algo que teníamos todos claro, el abuso de una persona que estaba pasando por momentos delicados«. Toño prácticamente no se defendió durante el juicio, así que era plenamente consciente de que era culpable de este delito continuado de apropiación indebida.

Las declaraciones que ha concedido Belén Esteban sobre el tema han sido muy potentes, hasta el punto que ha llegado a espetar que considera que es un sinvergüenza y la persona que más la ha decepcionado: «¿Que él va a un psicólogo, dice? A un psicólogo debería ir yo porque el que pensaba que era mi hermano se ha llevado más de un millón de euros«.