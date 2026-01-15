RTVE se prepara para la llegada de un nuevo formato de entretenimiento. Top Chef: Dulces y famosos es el nuevo programa de famosos que deberán poner a prueba sus conocimientos culinarios. Belén Esteban es una de las concursantes que pasarán por este formato muy similar a Bake Off y que será un nuevo proyecto de la comunicadora en RTVE después de La familia de la tele. Belén Esteban, una de las caras referenciales de Sálvame ha anunciado que después de esta experiencia hará una pausa temporal y se alejará de la televisión después de tantos años ocupando platós día a día. ¿Qué ha explicado sobre esta despedida televisiva y qué hará a partir de ahora?

Belén Esteban se despide temporalmente de la televisión

Antes de esta sorprendente despedida, Belén Esteban participará en este talent show de famosos, un nuevo programa de la cadena pública que recupera la figura de la tertuliana después del final desastroso de La familia de la tele. La gran apuesta por este Sálvame descafeinado de la televisión pública española se canceló pocas semanas después de su estreno por las bajas audiencias. Ahora, Belén Esteban enfrenta un nuevo reto antes de tomarse, como ha anunciado ella, «un año sabático». «Quiero tomarme un año sabático, quizás, si me llaman de algún programa voy», ha explicado en una entrevista con el digital verTele.

Belén Esteban revela que quiere tomarse un «año sabático» en una entrevista | Europa Press

En todo caso, su fichaje llega después de muchos años de insistencia para que forme parte de los concursantes de Bake Off, pero que no pudo llevar a cabo por «temas familiares». «Cuando termine Top Chef quiero tomarme, no os mentiré, un año sabático después de 26 años en la tele«, explica. Y apunta que también lo hace por los espectadores. «Creo que el espectador debe descansar un poco de la Esteban». ¿Qué motivos ha dado para querer tener un poco más de tiempo para ella? Por un lado, quiere pasar más tiempo con su hija y la madre, que vive en Benidorm y «se está haciendo mayor». También con su marido y sobre todo por ella, aunque no cierra la puerta a hacer algún programa de vez en cuando, pero «no cada día».

Entre sus planes también se encuentra dejar de ser una de las caras diarias de No somos nadie, el espacio de magazín y tertulia que tienen algunos de los ex de Sálvame en Ten. Por ahora, «quiere descansar», y estima que estará fuera de esta asiduidad televisiva «de seis meses a un año».

Los motivos para querer dejar la televisión un tiempo

Durante esta entrevista con verTele, Belén Esteban ha explicado extensamente cuáles son los motivos que la han llevado a decir adiós a la televisión unos meses. «No me he cansado de la tele, pero quiero dedicar tiempo a mi madre, estar con mi marido, aprender inglés, ir al gimnasio o quedar con las amigas», expone. También ha hablado de un posible regreso a Mediaset. Desde que la cadena privada puso punto final a Sálvame, las relaciones con muchos excolaboradores del programa siempre generan mucho interés. En el caso de la comunicadora, admite que ahora mismo quiere descansar y confirma que «es mentira que la hayan llamado de Gran Hermano Duo« y que Telecinco tampoco ha llamado para hacer una colaboración con ella. En todo caso, muy pronto podremos ver una nueva faceta de Belén Esteban, con las manos entre dulces y acompañada de muchos famosos. «Verán una Belén gamberra, divertida, me siento muy orgullosa y feliz», admite. Habrá que esperar, entonces, para ver cómo gestiona este nuevo reto y hasta cuándo se despedirá de la televisión.