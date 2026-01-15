RTVE es prepara per a l’arribada d’un nou format d’entreteniment. Top Chef: Dulces y famosos és el nou programa de famosos que hauran de posar a prova els seus coneixements culinaris. Belén Esteban és una de les concursants que passaran per aquest format molt semblant a Bake Off i que serà un nou projecte de la comunicadora a RTVE després de La familia de la tele. Belén Esteban, una de les cares referencials de Sálvame ha anunciat que després d’aquesta experiència farà una aturada temporal i s’allunyarà de la televisió després de tants anys ocupant platós dia a dia. Què ha explicat d’aquest adeu televisiu i què farà a partir d’ara?
Belén Esteban s’acomiada temporalment de la televisió
Abans d’aquest sorprenent adeu, Belén Esteban participarà en aquest talent show de famosos, un nou programa de la cadena pública que recupera la figura de la tertuliana després del final desastrós de La familia de la tele. La gran aposta per aquest Sálvame descafeïnat de la televisió publica espanyola va cancel·lar-se poques setmanes després de la seva estrena per les baixes audiències. Ara, Belén Esteban encara un nou repte abans de prendre’s, com ha anunciat ella, “un any sabàtic”. “Vull fer un any sabàtic, potser, si em truquen d’algun programa vaig”, ha explicat en una entrevista amb el digital verTele.
En tot cas, el seu fitxatge arriba després de molts anys d’insistència perquè formi part dels concursants de Bake Off, però que no va poder dur a terme per “temes familiars”. “Quan acabi Top Chef vull agafar, no us mentiré, un any sabàtic després de 26 anys a la tele“, explica. I apunta que també ho fa pels espectadors. “Crec que l’espectador ha de descansar una mica de l’Esteban”. Quins motius ha donat per voler tenir una mica més de temps per a ella? D’una banda, vol passar més temps amb la seva filla i la mare, que viu a Benidorm i “s’està fent gran”. També amb el seu marit i sobretot per ella, tot i que no tanca la porta a fer algun programa de tant en tant, però “no cada dia”.
Entre els seus plans també es troba deixar de ser una de les cares diàries de No somos nadie, l’espai de magazín i tertúlia que tenen alguns dels ex de Sálvame a Ten. Ara per ara, “vol descansar”, i estima que estarà fora d’aquesta assiduïtat televisiva “de sis mesos a un any”.
Els motius per volver deixar la televisió un temps
Durant aquesta entrevista amb verTele, Belén Esteban ha explicat extensament quins són els motius que l’han portat a dir adeu a la televisió uns mesos. “No m’he cansat de la tele, però vull dedicar temps a la meva mare, estar amb el meu marit, aprendre anglès anar al gimnàs o quedar amb les amigues”, exposa. També ha parlat d’un possible retorn a Mediaset. Des que la cadena privada va posar punt final a Sálvame, les relacions amb molts excol·laboradors del programa sempre generen molt interès. En el cas de la comunicadora, admet que ara mateix vol descansar i confirma que “és mentida que l’hagin trucat de Gran Hermano Duo“ i que Telecinco tampoc ha trucat per fer una col·laboració amb ella. En tot cas, ben aviat podrem veure una nova faceta de Belén Esteban, amb les mans entre dolços i acompanyada de molts famosos. “Veuran una Belén gamberra, divertida, em sento molt orgullosa i feliç”, admet. Caldrà esperar, llavors, per veure com gestiona aquest nou repte i fins quan s’acomiadarà de la televisió.