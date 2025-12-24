Salvats per la campana. Així es podria definir la carrera de RTVE per trobar nous presentadors per a les campanades després de la baixa d’Andreu Buenafuente i Silvia Abril. El matrimoni català havia estat anunciat feia unes setmanes quan pocs dies després Buenafuente va emetre un primer comunicat revelant que aturaria la seva agenda professional. Una decisió que feia saltar totes les alarmes perquè quedava molt poc per a l’última nit de l’any.
Poc menys de quinze dies abans de la nit més màgica de l’any i de conèixer la baixa dels humoristes catalans, un triplet ha sortit al rescat. Chenoa i Estopa seran els presentadors de les campanades de RTVE des de la Puerta del Sol de Madrid. Un canvi in extremis i d’última hora que ha servit d’excusa perfecta per fer la promoció de les campanades que donaran la benvinguda a l’any 2026. L’espot publicitari té el duet català de Cornellà de Llobregat com a protagonistes, amb un munt de picades d’ullet a la seva carrera musical i una veu inconfusible, la de Chenoa, que els marca la ruta cap a la Puerta del Sol. RTVE ha decidit mofar-se d’aquest canvi d’última hora en una promoció hilarant.
RTVE es mofa del canvi de presentadors ‘in extremis’ per a les campanades
Els ha tocat patir una mica aquesta temporada després de quedar-se sense presentadors amb molt pocs dies de marge per poder aconseguir les cares visibles que acomiadin el 2025. Quinze dies abans de la retransmissió, la cadena pública es feia ressò del comunicat d’Andreu Buenafuente, que havia d’allargar el seu període de descans per poder estar al 100% de cara als seus projectes professionals. “Vaig tenir un episodi d’estrès, una cosa poc agradable però molt comú en aquesta societat accelerada. En el meu cas, amb feines que jo mateix m’origino i em motivo amb ràdio, cinema, teatre, televisió… Va haver-hi un moment en què no vaig poder més, em vaig rebregar i el meu cos em va dir que m’havia d’aturar”, va explicar agraint els missatges de suport i afecte que havia rebut.
De la mateixa manera, RTVE ha optat per l’humor i per riure d’ells mateixos de cara a crear l’espot publicitari de les campanades que enguany seran amb Chenoa i Estopa. En el vídeo, es pot veure com David i Jose, els integrants del grup musical català, entren dins un cotxe i reben unes instruccions robòtiques que els indiquen que han d’anar cap a la Puerta del Sol de Madrid.
#CampanadasRTVE | 🔔 Campanadas 2026🔔con @Chenoa y @estopaoficial.— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 23, 2025
RTVE celebra a lo grande la Nochevieja 🍇https://t.co/oELIytbOdH pic.twitter.com/92RJ2YaAJ4
La primera picada d’ullet és que el cotxe on viatja el grup és un Seat Panda, el mític model de cotxe que es va fer molt famós gràcies a la seva cançó La raja de tu falda. “Por la raja de tu falda yo, tuve un piñazo con un Seat Panda”, diu la lletra. La veu robòtica que es pot entendre que és la de Chenoa, els dona el punt de partida per a una “missió especial” amb un “canvi de rumb” que els redirigeix cap a la Puerta del Sol. Ells fan broma com si fos la Intel·ligència Artificial, però la veu els avisa que “és humana” i que els espera al lloc indicat.
Picada d’ullet a Silvia Abril i Andreu Buenafuente
La segona part del vídeo posa l’humor per damunt de tot i ja es mofa completament d’aquest incident que els va deixar sense presentadors gairebé quan ja no hi havia temps per buscar-ne més candidats. La imatge es pot veure un senyal de trànsit amb un cartell que indica la direcció cap a Andreu i Silvia i de sobte, el cotxe que condueix Estopa es desvia completament cap a l’altre camí. Al ritme de El Porompompero de Manolo Escobar, el Seat Panda es dirigeix a presentar les campanades.
Va ser el passat 18 de desembre quan RTVE va posar fi al gran misteri de les campanades revelant en prime time del seu Telediario qui serien els presentadors. Des del lloc on se celebrarà la retransmissió, Chenoa i Estopa van fer les seves primeres paraules després de revelar els seus noms. “Sempre hem viscut les campanades a casa amb tota la família i aquesta és la notícia més important que ens han donat”, van assenyalar els artistes, destacant que “intentarem donar els quarts i fer tot bé amb naturalitat”. Comença el compte enrere per descobrir quines sorpreses hauran preparat per a l’audiència.