Cristina Pedroche acomiadarà l’any des de la Puerta del Sol per dotzè any consecutiu aquest 31 de desembre. Antena 3 ha tornat a confiar en ella per presentar la retransmissió més seguida amb Alberto Chicote, una parella exitosa que ha ajudat la cadena a assolir xifres d’audiència espectaculars. Semblava impossible, però encara es genera una expectació immensa per veure quin vestit durà ella i amb què sorprendrà. Després de veure-la amb dissenys fets de la seva llet materna, teixits d’aigua o cristalls… què més pot fer?
Aquest serà un any especial per a ella perquè té molt simbolisme: “Complirem 12 retransmissions, 12 grans de raïm, 12 vestits i 12 campanades. Sento que es tanca un cicle perquè faig una volta completa al rellotge”, ha dit en una entrevista a Diez Minutos que per molts amaga una confessió. Ens trobem davant de les últimes campanades de Cristina Pedroche?
Ella no ho ha dit així obertament, però deixa caure que sempre es planteja si ha de deixar-ho córrer: “Mai no se sap si hi haurà més retransmissions, així que per si de cas ho he donat tot. Tant de bo us agradi”, ha dit tot fent referència al disseny que han preparat per a aquest 2025.
Què ha preparat Cristina Pedroche per a la dotzena vegada a les campanades?
No ha donat pistes sobre el vestit en si en aquesta entrevista, però sí que n’ha deixat anar unes quantes més a l’aparició que ha fet a El Hormiguero aquest dimecres. “Continuo posant-me molt nerviosa abans de les campanades. Sé que s’haurà acabat tot el dia que deixi d’estar-ho. Sobre aquest vestit… El fred és una cosa subjectiva. Què és el fred? Què és la calor?“, ha dit enigmàtica. Queden pocs dies per descobrir què han preparat per a ella, una idea que hauria tingut el modista el passat mes de febrer: “M’ha costat molt prendre la decisió i no em veia preparada per fer-ho quan m’ho va dir, però ho faré i tancaré un cicle perquè soc una nova Cristina Pedroche“.
El seu look tornarà a ser impactant, ja que assegura que la gent pensarà que està “boja” quan la vegin: “No té res a veure amb la resta dels anys, però alhora sí. Aquest vestit no aguantarà un any més perquè és el tancament del cicle. No hi haurà més després d’això, és el meu tancament per si no torno a fer-ho per poder marxar amb el cap ben alt“, ha etzibat.
Las pistas del vestido de las duodécimas campanadas de @CristiPedroche #PedrocheEH pic.twitter.com/FV3onwXG3c— El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 17, 2025
Molta imaginació deu tenir el modista, tenint en compte que pocs confien que pugui continuar superant-se. Ha vestit la Cristina de totes les maneres, però en aquesta ocasió van “molt forts”: “Aquestes campanades seran úniques i molt grans… Seran La Superbowl de les campanades!”, ha etzibat en el vídeo promocional que ha emès la cadena. Molt contenta de tornar a posar-se al capdavant d’aquesta aventura televisiva amb Albert Chicote, l’ha aplaudit públicament: “Em tranquil·litza saber que ho sap tot molt bé i que, passi el que passi, estarà allà per acompanyar-me”.
Dabiz Muñoz es cola a El Hormiguero per demanar matrimoni a Cristina Pedroche
Què és el primer que farà Cristina Pedroche després de les campanades? Fer un petó al seu marit, Dabiz Muñoz: “El primer que fem després de menjar el raïm és fer-nos un petó. Sempre ens fem petons entre tots, però especialment jo amb el meu marit”. La parella està enamoradíssima, tant com el primer dia, i això s’ha tornat a demostrar durant l’entrevista a El Hormiguero.
En un moment donat i quan ella no s’ho esperava, el xef ha entrat a plató i ha aprofitat per demanar-li que es torni a casar amb ell: “Si no estigués ja casada amb ell, em casaria una altra vegada”, deia ella. El pròxim mes d’octubre celebraran el 10è aniversari de casats i ella vol renovar els vots, un desig que li hauria comentat “mil vegades”.
Ara, per fi, ell li ha dit que sí i ha improvisat una petició de mà en directe amb un anell de mentida: “Vols casar-te amb mi?”, li ha dit abans de fer-se un munt de petons.