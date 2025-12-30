Queden menys de 48 hores per tancar l’any 2025. El 31 de desembre és la data per ultimar tots els propòsits de cara al 2026, aquells que cada any es repeteixen com anar al gimnàs, aconseguir el carnet de conduir o intentar estalviar una mica. Sigui com sigui el propòsit que tingui cada persona, la nit de Cap d’Any és sempre una bona excusa per posar-se el millor look que tinguis a l’armari i intentar no ennuegar-se durant les dotze campanades. Els presentadors i presentadores de les diverses cadenes de televisió que retransmeten les campanades ja ho tenen tot a punt -alguns amb menys temps que els altres- i es preparen per acompanyar milers d’espectadors en el compte enrere més especial.
Una de les protagonistes absolutes de les campanades és Cristina Pedroche. La presentadora més mediàtica es posarà al capdavant de les campanades d’Antena 3 per 12è any consecutiu, tot i que fa només uns dies feia saltar totes les alarmes perquè semblava que podien ser les últimes. En una entrevista a Diez Minutos, la madrilenya va parlar del simbolisme que tenien enguany. “Complirem 12 retransmissions, 12 grans de raïm, 12 vestits i 12 campanades. Sento que es tanca un cicle perquè faig una volta completa al rellotge”, va explicar. Les altres pistes que va compartir també eren força enigmàtiques: “El fred és una cosa subjectiva. Què és el fred? Què és la calor?”. En tot cas, i amb la promoció que ha fet a les xarxes socials en què se la pot veure corrent completament nua i “destruint” els seus vestits anteriors, sembla que ningú es voldrà perdre el seu look d’enguany. En una entrevista poques hores abans de la gran cita, Cristina Pedroche ha parlat del repte, el vestit i la proposta que portarà per a les campanades d’aquest any.
Com serà el vestit de Cristina Pedroche? Serà l’últim any que farà les campanades?
Si el que volia era captar l’atenció dels espectadors i generar moltes expectatives sobre com serà el seu vestit -que es convertirà en un dels temes més comentats a les xarxes socials els pròxims dies-, ho ha aconseguit. La dona de Dabiz Muñoz ha parlat en una entrevista a El Confidencial sobre com afronta aquesta retransmissió. “M’ho prenc com en moltes altres ocasions, de dir ‘i si fos l’última vegada?’, però és que en aquesta ocasió sí que pot ser l’última”, ha admès. Però què sabem ara per ara del seu vestit? L’any passat va deixar tothom bocabadat amb el seu look, un vestit ple de cristalls fets amb la seva pròpia llet materna i un accessori al cap ple de plomes que la feia semblar un estruç. Què ha pensat enguany el seu dissenyador Josie? En un inici, explica que va negar-se a fer aquesta idea perquè “no se sentia capaç de fer-ho” però a finals de setembre i després de ser mare del seu segon fill, va decidir que acceptava la proposta. “Ho afronto enguany com si fos l’última vegada. Trenco amb el passat, trenco amb la Pedroche que heu vist. És la mascletà de les campanades, que cremi Troia”, confessa la presentadora.
Ara bé, el que tothom vol saber és quina idea ha tingut el dissenyador perquè Cristina Pedroche hagi dubtat tantíssim a l’hora d’acceptar la proposta. Segons explica, serà “més Pedroche que mai” perquè “és arriscat pel concepte”. “Pensava que havia tocat sostre l’any passat perquè no hi ha res més Pedroche que donar-li vida a un vestit a través de la vida de la meva llet, però enguany, ho és més”, revela. A més a més, el discurs que acompanyarà l’inici del 2026 també serà significatiu “per la càrrega emocional”.
Unes campanades sense Cristina Pedroche?
En aquesta entrevista plena de titulars potents, Cristina Pedroche admet que “no s’imagina” no fent les campanades, tot i que si li proposen i té idees per sorprendre, ella vol continuar presentant-les. “Vull continuar fent coses que em fascinin, sentir papallones… No m’imagino estant el dia 31 de desembre a casa meva. No sabria on sopar, com organitzar aquesta nit”. I sobre els seus vestits, el seu marit ha decidit continuar amb la tradició. Dabiz Muñoz ha publicat aquest dimarts en el seu perfil d’Instagram la tradicional fotografia en què es posa el vestit que ha portat Cristina Pedroche l’any anterior.
“Sento haver de dir-ho jo, però em cau el flow de les butxaques. No et demano que em superis Pedroche, almenys iguala’m! Encara que potser l’any vinent no puc posar-me’l jo”, ha escrit el xef. Una frase també plena d’enigmes sobre el vestit que portarà la seva parella. Sigui com sigui, enguany la cadena aposta per una retransmissió a tot el grup Atresmedia, és a dir, amb Cristina Pedroche i Alberto Chicote en directe a Antena 3, La Sexta i atresplayer. Per sort, només queden unes hores per descobrir el gran misteri de l’any.