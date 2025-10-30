Cristina Pedroche se sincera: “A vegades em sento una mica invisible”

Cristina Pedroche ha delectat els seus seguidors amb una confessió profunda poques hores abans de celebrar el seu aniversari. La presentadora afronta aquest dia especial d’una manera molt diferent, ara que és mare. Els més tafaners estaran contents, ja que s’ha sincerat en un text en el qual treu a la llum alguns dels seus pensaments més durs: “Des que soc mare sento que moltes coses han canviat. Algunes cap a bé, gairebé totes, i n’hi ha altres a les que encara m’estic acostumant. No dic que siguin dolentes, però sí diferents“.
És conscient que la publicació podria acabar aquí, però ha continuat explicant-se perquè sap que la criticaran “sempre” i “faci el que faci”. Què ha dit? Que, a vegades, se sent “una mica invisible“: “En molts moments del dia no soc Cristina, ni la Pedro, ni Pedroche… soc la mama del Isai i la Laia. I està molt bé aquesta nova identitat, però a vegades és que no em veig ni tan sols jo mateixa. I és com si el meu aniversari ja no fos important, com que són més especials els aniversaris d’ells per descomptat”.
Cristina Pedroche reconeix que ella era d’aquestes que no entenien que hi hagués mares que s’obliden d’elles mateixes quan tenen nens perquè no li veia sentit a què deixessin de veure’s valuoses o que no veiessin rellevants les seves preferències i decisions “com si no tinguessin veu”. I ara, confessa que ella mateixa es veu d’aquesta manera: “Ja no penso en què em ve de gust, el més meu que faig és anar a treballar, entrenar o llegir quan ells estan adormits”.
Cristina Pedroche reconeix que les seves prioritats han canviat ara que és mare
Com tantes altres mares, la tertuliana assegura que moltes vegades acaba el dia “exhausta i sobrevivint”: “Quan entro al llit i tot està en silenci m’ataca la culpa perquè arribo a tot, o a gairebé tot, però d’aquella manera. M’adono que és impossible fer-ho tot perfecte i em pregunto si els ho notaran”. Es posa el llistó molt alt i és molt dura amb si mateixa, diu, però després els mira i s’adona que val la pena: “M’encanta observar-los i em quedo embobada. Els veig sans, preciosos, sempre rient i feliços… Entenc que alguna cosa bé estaré fent, no?“.
Els nens són la seva prioritat, com passa a totes les mares, i aquest és el mantra que es repetirà en el seu aniversari: “Ja no és un dia especial en el qual em posi en el centre, però ara serà el dia que en el calendari només vull que ells estiguin bé i siguin feliços. Aquesta és la meva prioritat, ells ho són”.
Acaba el text amb la confessió que ha tingut molts dubtes sobre si publicar, o no, aquesta reflexió. S’ha decidit a fer-ho perquè li venia de gust, una llibertat que sap que pot generar que la critiquin però no li importa.
Dabiz Muñoz felicita Cristina Pedroche pel seu aniversari
Dabiz Muñoz ha aprofitat aquest dia per felicitar-la públicament, per això, un gest per posar-la al centre i demostrar-li que també pot ser el seu dia especial encara que se senti així. I què ha escrit el seu marit? “Amor etern i infinit, del vertader i del pur. Ets absolutament increïble, Cristina. Feliços 27, rubia“. Ben segur que li ha fet gràcia, o si més no li ha agradat, que li tregui 10 anys a la seva edat real. La fotografia que acompanya el text és ben maca, en la que apareixen tots dos junts mentre el xef li fa un petó a la galta.
Molts no creien que estarien tant de temps junts, però ha passat més d’una dècada i continuen ben enamorats. Es dediquen missatges romàntics constantment a través de les xarxes socials, de fet, un amor del bo com ells diuen que continua ben encès malgrat les crisis sentimentals que els intenten assignar.