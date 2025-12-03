Bad Gyal ha sido muy sincera en la entrevista que ha concedido a Marc Giró en su Late Xou de TVE. Siempre que pisa un plató de televisión, la exitosa cantante acaba soltando un montón de titulares y esta no ha sido la excepción. La idea era promocionar su nuevo single y la gira que tiene prevista para 2026. Sin embargo, la conversación ha trascendido por temas muy diferentes y mucho más personales. ¿Por ejemplo? El favor que le hizo Belén Esteban y su obsesión con el Crims de TV3.

La hija de Eduard Farelo de Com si fos ahir ha confesado que tiene una obsesión desde hace un tiempo, escuchar sin parar los capítulos del programa de true crime de Carles Porta. El pódcast que tiene en Catalunya Ràdio la tiene loca y considera que debe ser su fan número 1 porque acumula una reproducción tras otra: «Me gustaría que algún criminólogo que trabaje en el programa me diga si dormirme mientras lo escucho es de psicópata«, ha dicho entre risas.

Y es que, antes de dormir, acostumbra a ponerse algún capítulo: «La voz y las musiquitas… ¡hacen que me duerma! Al día siguiente me lo vuelvo a poner desde el momento exacto en que me dormí. Al diablo con la melatonina, pónganse Crims«, ha confesado en una anécdota muy curiosa. A ella no la pone nerviosa el programa, no, hace que se duerma. Si esta confesión es un halago hacia el programa o no, no queda del todo claro.

Totes les confessions de Bad Gyal a l’entrevista a Late Xou | TVE

¿Qué favor le hizo Belén Esteban a Bad Gyal?

Y podemos destacar el momento de la conversación en que Bad Gyal sacó a la luz que Belén Esteban la salvó en un momento en que la necesitó. La cantante había viajado hasta Estados Unidos y, allí, debía lucir un vestido en concreto. El problema es que se lo olvidó en Barcelona y ya no tenía tiempo de organizar un envío, aunque fuera urgente.

¿Qué hizo Bad Gyal? Pedir el favor a través de Instagram, algo que no había hecho nunca antes: «Estaba desesperada y recuerdo que pregunté a través de Instagram si, ese día, alguien viajaba desde Barcelona a Miami. Solo un minuto después, Belén me respondió y me preguntó qué necesitaba«.

La tertuliana de televisión tiene contactos «en todas partes», asegura, y parece que también tenía uno en Iberia: «Nadie tiene más contactos que Belén Esteban. Solo os diré que el vestido me llegó un día antes de lo que necesitaba. ¡Parece diplomática! Tiene una red que ni el Vaticano«. La estrella de Sálvame hizo unas llamadas y, poco después, habría conseguido organizar un envío exprés con esta compañía aérea.

Bad Gyal parla de les seves ficions amb Marc Giró | TVE

La cantante ha cambiado mucho, en los últimos años, sobre todo desde que comenzó a hacerse famosa hace casi una década: «No soy la misma persona que era entonces, que tenía solo 19 años. Siento que la industria de la música me ha hecho aprender, desaprender y tomar perspectiva. Mi esencia se mantiene intacta, pero todo ha cambiado». ¿Lo que más echa de menos de aquella época? La privacidad, que describe como «un lujo» ahora que no la tiene: «Hay momentos en los que me gustaría ser invisible«.