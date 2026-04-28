Bad Gyal ha revolucionado el plató de El Hormiguero con su visita de este lunes. La idea era promocionar la nueva música que está sacando, pero ha terminado destacando por las confesiones personales que ha hecho. Más allá del discurso feminista, cuando ha destacado que las chicas tienen cada vez más claro lo que quieren: «Somos mucho más independientes y la última prioridad que tenemos es buscar pareja, tenemos muchas más cosas que hacer«. Y es que lamenta que hay un gran porcentaje de hombres con la actitud de «esta chica se enamorará de mí».

Ahora que está a punto de cumplir 30 años, no ve la vida de la misma manera que cuando comenzaba en la música con 19: «No soy la misma persona, todos necesitamos evolucionar y cambiar. He tenido unos veinte años maravillosos y está siendo increíble, no me da miedo la nueva década porque estoy feliz y tengo claro quién soy. La crisis de los 30 la pasé a los 27, ahora estoy disfrutando del presente».

Ella que disfruta tanto de la composición de las canciones, reconoce que ha llegado a «sentir» cuando estaba ante un tema que podía convertirse en un hit: «En el disco, hay una colaboración con J. Alvárez que no convencía a la discográfica ni a su equipo. Todo el mundo tiene claro que soy yo quien manda y no se me puede discutir, así que dije que se tenía que hacer sí o sí. Ahora es una canción que ha conectado con mi público«.

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¿Qué ha dicho Bad Gyal sobre las relaciones amorosas?

Entre las cosas que ha explicado Bad Gyal, que se va al hotel directamente después de un concierto porque termina «muy cansada». ¿Es de esas artistas con peticiones extravagantes en el camerino? Pues parece que sí: «Pido huevos duros en el camerino, sí, pero es que como más de seis cada día. Los huevos duros, el boniato y la fruta son mi snack durante el día. Necesito mucha energía porque entreno muchísimo«.

Curiosamente, la hija más exitosa de Eduard Farelo confiesa que es un poco «antisocial» porque no le gusta el contacto físico. También ha sorprendido todo lo que ha dicho sobre su visión de la infidelidad, ya que la chica es mucho más «tradicional» de lo que podía parecer: «Soy muy conservadora, lo siento, no mentiré… Si soy una tóxica, soy una tóxica, pero pienso que mi novio solo me tiene que besar a mí y solo rozarse conmigo. Mucha gente entenderá que la vida es más fácil si tu pareja no pone crema ni se roza con otra persona«.

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«Ahora vamos todos de superliberales, pero las parejas sienten celos y necesitan comunicarse para saber qué les hace daño. Por mis canciones parezco la más liberal, pero para las relaciones serias soy muy tradicional y muy leal«, ha añadido. Una entrevista que gustará a los fans porque descubrirán otra faceta de la cantante.