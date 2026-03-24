TV3 sigue triunfando con Crims, que ha iniciado la temporada con unos datos de audiencia tan buenos como los de las anteriores. El caso de este lunes ha obtenido un buen 22,9% de share, que son casi tres puntos menos que el estreno pero que vuelve a dejar muy atrás a las otras cadenas. De hecho, el segundo clasificado es El Hormiguero con una entrevista a Omar Montes que ha hecho un 10,1% de la cuota de pantalla, menos de la mitad que el programa de Carles Porta. ¿Y TVE? Aún más por debajo, ya que tienen que conformarse con el 7,5%.

El asesino elimina las pruebas y lo acaban atrapando | TV3

¿Qué ha pasado en el segundo capítulo de Crims?

La protagonista de este caso, llamado La última deuda, es una madre de familia de 39 años. Janet había quedado con el sobrino para desayunar, pero no se presenta y tampoco va a la escuela a recoger al hijo como hacía habitualmente. La familia, preocupada, insiste a la policía que algo debe haberle pasado. Rápidamente descartan que se haya ido voluntariamente, aunque acaban descubriendo que traficaba con marihuana para obtener ingresos ahora que estaba en el paro. Gracias al testimonio de una amiga ponen sobre la mesa el nombre de Aitor, uno de los amigos especiales de Janet con quien debía verse en Cornellà esa mañana. Resulta que él le compraba drogas y le debía 50 €, una deuda pequeña que sorprendentemente acabaría motivando su asesinato.

Durante el interrogatorio lo vieron visiblemente nervioso y, poco después, lo ven lanzar unas bolsas de basura con la ayuda de un amigo en los contenedores bajo su casa. Cuando los agentes analizan su contenido, encuentran el cristal de unas gafas y una fregona llenos de sangre. En el laboratorio se comprobaría que, efectivamente, correspondía a la sangre de la víctima y se procede a su detención. Teniendo en cuenta que en su piso se dieron cuenta de que habían limpiado con lejía, tenía muy mala pinta. En ningún momento dijo dónde había dejado el cuerpo, que tardarían semanas en recuperar.

El cadáver se encontró por casualidad en un descampado donde Aitor paseaba habitualmente su perro, cuando unos trabajadores que limpiaban la zona se encontraron el cuerpo de Janet envuelto. En la autopsia, se confirmaría que la habían atacado por la espalda y que tenía heridas mortales en el cuello y en la cabeza. Por todo ello, acabarían condenándolo a 17 años de prisión.

El testimonio, muy nervioso durante el interrogatorio | TV3

El capítulo ha sido muy comentado en las redes sociales, donde mucha gente se ha reído al escuchar a los testigos referirse a la marihuana como tuji o por la manera de hablar catalán de las personas que han participado en este Crims.