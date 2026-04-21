TV3 ha emitido, este lunes, la resolución del capítulo doble de Crims sobre la muerte de un taxista en Lloret de Mar en 2002. ¿Qué le pasó a Paulino Cobo? Un compañero lo encontró muerto de un disparo dentro de su vehículo en plena madrugada y, a partir de ahí, comenzó una investigación para intentar averiguar quién lo había matado y, sobre todo, por qué. El 22,2% de la audiencia ha querido conocer el final de todo el caso, curiosamente el mismo porcentaje de pantalla -exactamente- que obtuvieron la semana pasada. Han perdido solo 5.000 telespectadores de media, así que muy buenas noticias para el programa de Carles Porta.

En las otras cadenas, mientras tanto, la audiencia ha estado muy repartida entre TVE y Antena 3. El Hormiguero ha vuelto a hacer más audiencia que su competidor directo gracias a la entrevista a Antonio Orozco, Edurne y Luis Fonsi que les hizo obtener el 10%. La revuelta, por su parte, invitaba al plató a Diego Armando Maradona Jr. y Miguel Poveda. ¿El resultado? Un 9,6% de share. Telecinco queda fuera del podio con una nueva emisión de La isla de las tentaciones, que en esta ocasión solo ha contado con un 6%.

¿Qué ha pasado en el capítulo de Crims de este lunes?

Y volvemos a hablar del capítulo en Crims en cuestión. En el anterior capítulo, no quedaba claro si realmente sabrían identificar quién había asesinado al taxista. Había muchas pistas y sospechosos, pero nada en firme ni demasiado claro. Casi un año después de la muerte, la policía recibió una llamada anónima que les daría una nueva pista de dónde investigar. El informante dice que a Paulino lo mataron dos personas «por encargo de un tercero», de quien solo saben que es colombiano. A partir de la información anónima, los Mossos acabarán encontrando dos sospechosos. Les hacen seguimientos e intervenciones telefónicas y, en una llamada, oyen cómo hablan de un «secreto» compartido.

Los tres detenidos son Iván y Paco, de Sant Adrià de Besòs, y Francisco Javier, que es cuñado de Paco. Les toman declaración, también a sus novias. Todos coinciden en que han oído decir al mismo Iván que él había matado a Paulino, así que todo apunta hacia esta dirección. Iván admite haber planeado un robo al taxi, ya que tenía la intención de robarle un cargamento de cocaína. Eso sí, asegura que cuando llegaron a la urbanización aparecieron dos desconocidos y dispararon a Paulino.

El caso, todo un lío | TV3

La audiencia, muy sorprendida por la resolución del caso de Crims | TV3

Ni la policía ni la Fiscalía le creen y, en enero de 2008, comenzó el juicio contra Paco García e Iván Rodríguez. Los acabaron condenando a más de 20 años por el asesinato de Paulino Cobo. Ahora bien, hoy día continúa sin resolverse el posible encargo del ciudadano colombiano.

Lo más curioso de todo es que los investigadores nunca llegaron a destacar que el crimen fuera un error, que el colombiano en cuestión encargara a estos dos sicarios que mataran a una persona… y se equivocaran. Tampoco fue muy inteligente que pagaran con tarjeta el peaje, ya que eso los situó allí. ¿Y quién hizo la llamada anónima? En resumen, un caso oscuro y un poco enrevesado que ha arrojado menos luz que en otras ocasiones. No acabamos de saber por qué lo mataron, ¿cuál era el móvil? Muchas preguntas y, de momento, pocas respuestas.