Santiago Segura ha concedido una entrevista a La Revuelta que ha indignado a buena parte de los telespectadores, ya que consideran que la televisión pública no debería cederle un plató. Lo han criticado por “fascista” y él se ha defendido, claro: “Ha habido polémica, pero la culpa es mía porque siempre hablo de más. Generalmente no opino y no me gusta molestar a la gente, pero me tiran de la lengua”.

Como era de esperar, David Broncano ha aprovechado tenerlo como invitado para intentar que respondiera a las preguntas clásicas de su programa. El director de cine no quería dar detalles concretos de su patrimonio y explicó por qué. No quería que a nadie le pasara lo que le pasó a él cuando escuchó a Aitana Sánchez-Gijón diciendo que tenía una vida sexual muy activa: “Yo me sentí como una mierda, me sentí un ser infrahumano”.

“He hecho muchas películas, todas muy recaudatorias. He estado analizándolo y creo que no, que no conviene que yo diga eso. ¿Qué necesidad tengo yo de explicar mi patrimonio? Que puede estar Resines viéndome y cómo se sentiría esa criatura?”, soltó. Santiago Segura, sin embargo, terminó cediendo mínimamente y aportó un rango: “Yo creo que antes estaba entre tú y Buenafuente, y ahora puede que sea la suma de los dos. Aventuro porque tampoco lo sé. No me va mal, no digo que no llego a fin de mes”.

¿Cuánto dinero tiene Santiago Segura? | TVE

Santiago Segura revela una anécdota muy tensa con Pedro Almodóvar

En los últimos días, se ha hablado mucho sobre un posible enfrentamiento entre Santiago Segura y Pedro Almodóvar. Ha habido un tuit de la discordia, donde se decía “Santiago Segura destroza a Pedro Almodóvar” por la comparación de las recaudaciones que han hecho en el cine. El director de Torrente se muestra indignado, ya que insiste en que es “absurdo, feo e innecesario” que intenten enfrentarlos porque es positivo que las dos películas estén en cartelera.

Ha reconocido que es verdad que no tienen relación y que no hablan, pero que le gustaría ser amigo suyo porque lo encuentra un director “brillante” que ha sabido triunfar internacionalmente. No obstante, ha sorprendido que sacara a la luz que han mantenido alguna conversación “tensa”: “Recuerdo un día, saliendo de los cines Ideal de Madrid, cuando yo me había adelgazado mucho después de Torrente, que me decía que no me quedaba bien que los feos somos igual de feos si estamos gordos o delgados”.

Una entrevista controvertida, pero que ha servido para que el director soltara unas cuantas perlas.