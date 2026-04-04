Santiago Segura ha concedido una entrevista a El Hormiguero que ha servido para conocer aún más detalles de una vida privada de la que solo habla con cuentagotas. Ahora está de moda, el director, ya que el estreno de Torrente 6 ha sido más que exitoso con una recaudación espectacular en el primer fin de semana en los cines. Lo han criticado por haberla estrenado sin pasarla antes a los periodistas especializados, pero él ha defendido su estrategia repitiendo, una y otra vez, que quería que los televidentes se sorprendieran sin ninguna crítica o ningún tipo de spoiler previo.

En esta conversación con Pablo Motos, recordó una anécdota que no había contado nunca antes: «Hace unos años, estaba en Estados Unidos viendo una película de Guillermo del Toro cuando fui detenido por la policía«. Esta historia llegaba justo después de una crítica hacia los influencers que están llenando la red de videos de la continuación de Torrente, lo que está penado: «Son cosas que no se pueden hacer. Los tiktokers se ponen cachondos cuando ven a sus ídolos y publican la escena. TikTok está lleno de secuencias enteras. Cómo os pasáis. Esto es piratear y depende del control de los cines, parece que no tenemos ninguno«.

Él, que hacía un cameo en la película de Guillermo del Toro que mencionaba, sacó el teléfono en el cine para hacer una foto de los créditos donde aparecía su nombre y esa acción tuvo consecuencias: «Vinieron tres tíos armados y me quitaron el teléfono. Me hicieron borrar la foto y me dijeron que tenía que ir con ellos a comisaría«.

La entrevista al director de cine ha estado llena de titulares | Antena 3

Y la cosa no terminó ahí, ya que efectivamente tuvo que acompañar a los agentes hasta allí: «Les expliqué que yo era un freak que aparecía en la película y que era amigo del director, les enseñé el pasaporte… pero estuve a punto de entrar en el calabozo. Aquí, en cambio, graban media película y la publican en TikTok«.

¿De dónde sale la fortuna de Santiago Segura?

Ahora que todo el mundo habla de Santiago Segura, el medio Vanitatis ha querido indagar en su fortuna. El director está detrás de la franquicia más taquillera del cine español y el éxito en taquilla sigue sumando más y más millones de euros. Su creador ha llegado a hacer una fortuna altísima y, para gestionarla, ha creado una estructura empresarial que se articula alrededor de la primera de las sociedades que se llama AE William Holding. El medio digital ha podido saber que esta empresa cuenta con casi un millón de euros en caja, a lo que se suma el patrimonio de dos millones y todos los beneficios.

Pero no solo hace dinero así, sino que también tiene una empresa dedicada al alquiler de bienes inmuebles que concentra gran parte de los activos del grupo. De hecho, aseguran que su balance superaría los 13 millones de euros. Y, de esto, a la productora que ha tenido 1,3 millones de euros de beneficio el último año.

Santiago Segura explica que fue detenido en un cine | Antena 3

Santiago Segura también ha invertido en restaurantes de Madrid, en iniciativas culturales y en la recuperación de espacios históricos. Todo un todoterreno que convierte en oro todo lo que toca. Con Torrente Presidente puede ampliar aún más un negocio más que redondo.