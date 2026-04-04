Santiago Segura ha concedit una entrevista a El Hormiguero que ha servit per conèixer encara més detalls d’una vida privada de la que només parla en comptagotes. Ara està de moda, el director, ja que l’estrena de Torrente 6 ha estat més que exitós amb una recaptació espectacular en el primer cap de setmana als cinemes. L’han criticat per haver-la estrenat sense passar-la abans als periodistes especialitzats, però ell ha defensat la seva estratègia repetint, una vegada i una altra, que volia que els teleespectadors se sorprenguessin sense cap crítica o cap mena de spoiler previ.
En aquesta conversa amb Pablo Motos, ha recordat una anècdota que no havia explicat mai abans: “Fa uns anys, estava als Estats Units veient una pel·lícula de Guillermo del Toro quan vaig ser detingut per la policia“. Aquesta història arribava tot just després d’una crítica cap als influencers que estan omplint la xarxa de vídeos de la continuació de Torrente, el que està penat: “Són coses que no es poden fer. Els tiktokers es posen catxondos quan veuen els seus ídols i publiquen l’escena. TikTok està ple de seqüències senceres. Com us passeu. Això és piratejar i depèn del control dels cinemes, sembla que no tenim cap“.
Ell, que feia un cameo a la pel·lícula de Guillermo del Toro que mencionava, va treure el telèfon al cinema per fer una foto dels crèdits on apareixia el seu nom i aquella acció va tenir conseqüències: “Van venir tres tios armats i em van treure el telèfon. Em van fer esborrar la foto i em van dir que havia d’anar amb ells a comissaria“.
I la cosa no va acabar aquí, ja que efectivament va haver d’acompanyar els agents fins allà: “Els vaig explicar que jo era un freak que apareixia a la pel·lícula i que era amic del director, els vaig ensenyar el passaport… però vaig estar a punt d’entrar al calabós. Aquí, en canvi, graven mitja pel·lícula i la publiquen a TikTok“.
D’on surt la fortuna de Santiago Segura?
Ara que tothom parla de Santiago Segura, el mitjà Vanitatis ha volgut ficar el nas a la seva fortuna. El director està darrere de la franquícia més taquillera del cinema espanyol i l’èxit en taquilla continua sumant més i més milions d’euros. El seu creador ha arribat a fer una fortuna altíssima i, per tal de gestionar-ho, ha creat un entramat empresarial que s’articula al voltant de la primera de les societats que s’anomena AE William Holding. El mitjà digital ha pogut saber que aquesta empresa compta amb gairebé un milió d’euros a la caixa, al que se suma el patrimoni de dos milions i tots els beneficis.
Però no només fa diners així, sinó que també té una empresa dedicada al lloguer de bens immobiliaris que concentra gran part dels actius del grup. De fet, asseguren que el seu balanç superaria els 13 milions d’euros. I, d’això, a la productora que ha tingut 1,3 milions d’euros de benefici l’últim any.
Santiago Segura també ha invertit en restaurants de Madrid, en iniciatives culturals i en la recuperació d’espais històrics. Tot un tot-terreny que converteix en or tot el que toca. Amb Torrente Presidente pot ampliar encara més un negoci més que rodó.