Santiago Segura dona detalls de la multa milionària que ha pagat a Hisenda

Santiago Segura ha protagonitzat titulars escandalosos pel que fa als seus problemes amb Hisenda, els que no ha ocultat mai quan li han preguntat sobre el tema. El director de cinema, dels més exitosos del país des de l’estrena de Torrente, ha confessat ara què hi ha de debò en tota aquesta història sobre el delicte fiscal que hauria comès una de les seves empreses.
Més enllà de cinema, Santigo Segura té diverses empreses que formen part d’un mateix grup. El 2008, va fer una fusió entre algunes de les societats que acostuma a fer-se de tant en tant. Una de les empreses va tenir pèrdues els anys anteriors, una situació que van aprofitar per pagar menys impostos -una pràctica perfectament legal-.
Després de la fusió, però, sembla que aquestes pèrdues les van fer servir en una altra empresa del grup per tornar a pagar menys impostos. I això, segons Hisenda, no es pot fer perquè estarien comptant la mateixa pèrdua dues vegades. Tenint en compte que el grup va beneficiar-se d’una rebaixa fiscal que no li corresponia, van interposar-li una multa elevada que va pujar el deute fins als 827.000 €.
Santiago Segura defensa com ha actuat amb les seves empreses
“He hagut de fer front a un deute fiscal de més de 800.000 €, però continuo apostant per produir a Espanya”, ha dit en unes declaracions que recull El Español. “Pagaré el que degui, com he fet tota la vida, però el que no faré és demanar perdó per l’èxit”, ha etzibat. I és que considera que s’ha buscat una notícia per tacar la seva feina: “El 2020 va haver-hi més de dues-centes mil persones que no estaven d’acord amb el que els sortia a declarar”, destaca.
En el seu cas, diu que sempre ha deixat les seves declaracions en mans dels seus assessors fiscals: “No m’han interposat una multa, cosa que indica que aquest és un desacord en la interpretació de la norma”. S’ha parlat fins a l’avorriment d’aquesta presumpta estafa de Santiago Segura, la que ell defensa en unes declaracions que aprofita per netejar el seu nom després de tot el que s’ha dit sobre el tema.