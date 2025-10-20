Santiago Segura detalla la multa millonaria que pagó a Hacienda

Santiago Segura ha protagonizado titulares escandalosos en cuanto a sus problemas con Hacienda, los cuales no ha ocultado nunca cuando le han preguntado sobre el tema. El director de cine, uno de los más exitosos del país desde el estreno de Torrente, ha confesado ahora qué hay de verdad en toda esta historia sobre el delito fiscal que habría cometido una de sus empresas.

Más allá del cine, Santiago Segura tiene varias empresas que forman parte de un mismo grupo. En 2008, realizó una fusión entre algunas de las sociedades que acostumbra a hacerse de vez en cuando. Una de las empresas tuvo pérdidas los años anteriores, una situación que aprovecharon para pagar menos impuestos -una práctica perfectamente legal-.

Después de la fusión, sin embargo, parece que estas pérdidas las utilizaron en otra empresa del grupo para volver a pagar menos impuestos. Y esto, según Hacienda, no se puede hacer porque estarían contando la misma pérdida dos veces. Teniendo en cuenta que el grupo se benefició de una rebaja fiscal que no le correspondía, le impusieron una multa elevada que elevó la deuda hasta los 827.000 €.

Santiago Segura revela la verdad detrás de la multa que le impuso Hacienda | TVE

Santiago Segura defiende cómo ha actuado con sus empresas

“He tenido que enfrentarme a una deuda fiscal de más de 800.000 €, pero sigo apostando por producir en España”, ha dicho en unas declaraciones que recoge El Español. “Pagaré lo que deba, como he hecho toda la vida, pero lo que no haré es pedir perdón por el éxito”, ha afirmado. Y es que considera que se ha buscado una noticia para manchar su trabajo: “En 2020 hubo más de doscientas mil personas que no estaban de acuerdo con lo que les salía a declarar”, destaca.

En su caso, dice que siempre ha dejado sus declaraciones en manos de sus asesores fiscales: “No me han impuesto una multa, lo que indica que este es un desacuerdo en la interpretación de la norma”. Se ha hablado hasta el aburrimiento de esta supuesta estafa de Santiago Segura, la que él defiende en unas declaraciones que aprovecha para limpiar su nombre después de todo lo que se ha dicho sobre el tema.