Hisenda reclama gairebé un milió d’euros a Santiago Segura

Santiago Segura haurà de fer front a una multa milionària. El director de cinema ha rebut males notícies de l’enfrontament que mantenia amb Hisenda, els qui han pogut demostrar que deu gairebé un milió d’euros corresponents a un delicte fiscal que hauria comès la seva productora en l’exercici del 2010 i 2011.

L’agència EFE ha tingut accés a la sentència que signa l’Audiència Nacional, en la qual li reclamen més de 827.000 €. El Ministeri d’Hisenda considera que la seva empresa hauria intentat beneficiar-se d’una pèrdua de diners per evitar pagar impostos en una declaració de l’impost de societats. Expliquen que la investigació judicial va començar fa més d’una dècada, però no ha estat fins ara que s’ha donat resposta en una vista.

El cas contra la productora de Santiago Segura, controvertit jurídicament

L’Agència Tributària hauria fet una inspecció fa ara 10 anys en què hauria analitzat les operacions comptables que hauria fet la productora de Santiago Segura amb l’objectiu, presumptament, d’evitar el pagament de centenars de milers d’euros. Tres anys després, Hisenda hauria dictat un acord de liquidació que negava que la productora compensés les pèrdues que havien estat aprovisionades pel grup. A més a més, li reclamaven 700.000 € de multa.

El grup al qual pertany la productora va presentar una reclamació i va eliminar-se l’obligació de pagar la sanció de 700.000 €, encara que mantenien que havien de pagar la liquidació que no havien pagat en el seu moment. Ara, l’Audiència Nacional ha sentenciat en contra del director en considerar que sí que han de pagar la multa. De moment no hauran de pagar les costes processals perquè, en la sentència, es reconeix que la qüestió és jurídicament controvertida perquè la productora es basa en un precedent que va donar-se en la mateixa sala. Si abans havien dictaminat d’una altra manera en la mateixa sala, per què ara ho fan diferent?

Santiago Segura rep males notícies econòmiques | Europa Press

Encara podrien presentar un altre recurs, sobretot tenint en compte que els reconeixen que no està clara la resposta que ha de donar el Tribunal i que podria canviar-se de criteri en cas de portar el cas a un altre tribunal. Caldrà esperar per saber què passa, però de moment no són bones notícies per a l’actor de Torrente.