Demanen tres anys de presó per a Bárbara Rey i els seus fills

Problemes importants per a Bárbara Rey. La Fiscalia de Madrid demana per a ella tres anys de presó per un presumpte delicte d’aixecament de béns, una acusació de la qual s’haurà d’intentar defensar en el judici que tindrà lloc pròximament a l’Audiència provincial. Ella no hauria estat l’única acusada, ja que el Ministeri Fiscal considera provat que els seus fills Sofía i Ángel Cristo també haurien participat de l’estafa. La vista estava prevista per al pròxim dilluns, però s’ha posposat perquè no haurien pogut localitzar a un dels acusats.

Fan referència a uns fets que daten del 2011, quan l’Agència Tributària hauria començat a investigar la vedette i examant de Joan Carles de Borbó per un impagament de l’IRPF. Asseguren que Bárbara hauria dut a terme diverses operacions financeres amb l’objectiu de provocar una situació d’indefensió econòmica que li impossibilités poder pagar els diners que li reclamaven.

El fiscal demana als seus fills i també a la germana dos anys i sis mesos de presó per haver participat d’aquest presumpte delicte en dos períodes fiscals. A Europa Press expliquen que el 2012 van dictar-se dues reclamacions per l’IRPF que devia en l’exercici del 2006, quan hauria d’haver pagat 135.000 €, i pels 131.000 € corresponents al del 2008.

Bárbara Rey té problemes judicials | Cuatro

Bárbara Rey hauria actuat de mala fe per evitar pagar diners a Hisenda

Hisenda considera que Bárbara Rey tenia constància de les investigacions que li estaven fent i que, per aquest motiu, va actuar de tal manera que va generar la fallida dels deutes que tenia per tal de fer impossible el cobrament de les mateixes per part dels seus titulars. Diuen que hauria implicat els fills i la seva germana perquè actuessin en connivència i que, així, no se li pogués reclamar el pagament del deute en no tenir res al seu nom.

En resum, la vedette hauria dut a terme una operació per tal que cap dels seus béns tingués el seu nom i, així, evitar un possible embargament i el pagament del deute. Demanen per a ella tres anys i mig de presó, així com una multa de 7.200 €.