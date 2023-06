Què duu Joan Carles de Borbó en el maletí que sempre l’acompanya?

Joan Carles de Borbó es retrobarà amb la seva família aquest divendres en la graduació d’Irene Urdangarin. La filla petita de Cristina i Iñaki acaba el Batxillerat a l’escola elitista en la qual ha estudiat a Ginebra i han volgut convidar l’emèrit a la celebració. La seva encara dona, almenys oficialment, també hi assistirà i aquesta suposarà una reunió més en un any bastant ple de reaparicions públiques del matrimoni reial.

La imatge més esperada no és la dels emèrits, per això, sinó la de Joan Carles i Iñaki Urdangarin junts per primera vegada des de l’empresonament del basc. Aquesta jornada festiva farà que Iñaki i Cristina coincideixen pocs dies abans de signar el divorci oficialment, una retrobada que no serà gaire còmoda. Per acabar-ho de fer tot més maco, també Elena de Borbó ha estat convidada.

El rei emèrit viatjarà fins a Suïssa acompanyat del seu cap de seguretat, un tinent coronel de la Guàrdia Civil. L’home ha estat l’escollit en les últimes aparicions públiques de Joan Carles per ajudar-lo a sostenir-se dempeus. Sempre el veiem agafant-lo del braç i, curiosament, duent un maletí misteriós del qual ara s’acaba de saber el contingut.

Joan Carles sempre duu un maletí misteriós | Europa Press

Joan Carles també duia el maletí en la boda reial de Jordània | Europa Press

Revelen el contingut del misteriós maletí que sempre acompanya Joan Carles de Borbó

En la coronació de Carles d’Anglaterra ja vam veure aquesta petita bossa, així com van dur-la en la boda reial de Jordània. Què hi porta a dins? Informalia ha pogut saber que no són documents importants que hagin d’acompanyar-lo sempre, sinó un coixí especial que necessitaria per poder seure sense patir mal.

S’havia especulat que podria ser una armilla antibales, una teoria esbojarrada que ha negat taxativament el seu entorn: “No té sentit portar una cosa així tancada en un maletí, en tot cas el duria posat. Es tracta d’una cosa tan senzilla com un coixí que necessita quan seu, ja que té els malucs molt malmesos i li fan mal quan seu sense estar recolzat en un”. Misteri resolt… i amb gran decepció, tenint en compte que molts esperaven que fos alguna cosa secreta o més divertida.