Tots els detalls d’una trucada insòlita entre Joan Carles i Elionor

Joan Carles de Borbó no va estar convidat a la graduació d’Elionor del passat dissabte. La filla de Felip i Letícia ha acabat el segon curs de Batxillerat i abandonarà el centre privat i elitista de Gal·les en què ha estudiat aquests últims dos anys. Els pares van mostrar-se entusiasmats, sobretot quan la seva tutora va alabar la bona actitud i “la passió per aprendre” que hauria demostrat l’hereva durant la seva estada. No van permetre que l’emèrit acudís a la celebració familiar, com era d’esperar, però això no hauria impedit que volgués participar-hi d’alguna manera. I com ho va fer? Mitjançant una trucada de telèfon a la neta, una conversa que no deu ser molt habitual entre ells.

Sempre s’ha dit que avi i neta han estat molt distanciats des del principi, un mal rotllo que s’hauria accentuat des del trasllat a Abu Dhabi. Ara la situació s’hauria calmat una mica, per això, si és cert que ha volgut felicitar Elionor per la finalització dels seus estudis.

Monarquía Confidencial ha pogut saber que l’antic rei espanyol s’ha posat en contacte amb ella i l’ha animat a “mantenir la línia de responsabilitat“: “L’ha aconsellat que aprofiti el temps lliure que tindrà ara i la va fer partícip de consells per a quan ingressi en l’Acadèmia General Militar de Saragossa el pròxim 17 d’agost”. Felip s’hauria posat molt content: “S’ha mostrat molt satisfet amb la trucada que ha rebut perquè la situació amb Joan Carles és més natural i ha permès que aquesta trucada es produís amb total normalitat”.

Joan Carles no ha estat mai proper a Elionor | Europa Press

Felip VI, molt content per la millora en la relació amb Joan Carles de Borbó

“Encara que la relació amb les netes no sigui l’habitual i tampoc propera, Joan Carles està molt orgullós del camí que està emprenent Elionor i se’l veu un avi pletòric“, asseguren. Diuen que la noia hauria explicat als pares com havia anat la trucada amb l’avi i que la va qualificar d’agradable i estima: “Felip respira tranquil en comprovar que les aigües s’hagin calmat entre ells”, diuen fonts properes amb les quals han pogut parlar.

Sofia de Grècia, per la seva banda, hauria parlat amb Elionor més vegades i li hauria expressat “el seu amor i felicitació” abans i després de la graduació.