Todos los detalles de una llamada insólita entre Juan Carlos y Leonor

Juan Carlos de Borbón no estuvo invitado a la graduación de Leonor del pasado sábado. La hija de Felipe y Letizia ha acabado el segundo curso de Bachillerato y abandonará el centro privado y elitista de Gales en el que ha estudiado estos últimos dos años. Los padres se mostraron entusiasmados, sobre todo cuando su tutora alabó la buena actitud y «la pasión para aprender» que habría demostrado la heredera durante su estancia. No permitieron que el emérito acudiera a la celebración familiar, como era de esperar, pero esto no habría impedido que quisiera participar de alguna manera. ¿Y cómo lo hizo? Con una llamada de teléfono a la nieta, una conversación que no debe de ser muy habitual entre ellos.

Siempre se ha dicho que abuelo y nieta han estado muy distanciados desde el principio, un mal rollo que se habría acentuado desde el traslado a Abu Dabi. Ahora la situación se habría calmado un poco, por eso, si es cierto que ha querido felicitar a Leonor por la finalización de sus estudios.

Monarquía Confidencial ha podido saber que el antiguo rey español se ha puesto en contacto con ella y le ha animado a «mantener la línea de responsabilidad«: «Le ha aconsejado que aproveche el tiempo libre que tendrá ahora y la hizo partícipe de consejos para cuando ingrese en la Academia General Militar de Zaragoza el próximo 17 de agosto». Felipe se habría puesto muy contento: «Se ha mostrado muy satisfecho con la llamada que ha recibido porque la situación con Juan Carlos es más natural y ha permitido que esta llamada se produjera con total normalidad».

Juan Carlos no ha estado nunca próximo a Leonor | Europa Press

Felipe VI, muy contento por la mejora en la relación con Juan Carlos de Borbón

«Aunque la relación con las nietas no sea el habitual y tampoco próxima, Juan Carlos está muy orgulloso del camino que está emprendiendo Leonor y se lo ve un abuelo pletórico«, aseguran. Dicen que la chica habría explicado a los padres como había ido la llamada con el abuelo y que la calificó de agradable y aprecio: «Felipe respira tranquilo al comprobar que las aguas se hayan calmado entre ellos», dicen fuentes próximas con las que han podido hablar.

Sofía de Grecia, por su parte, habría hablado con Leonor más veces y le habría expresado «su amor y felicitación» antes y después de la graduación.