Leonor de Borbón cumplirá 18 años este octubre y, hasta ahora, la prensa no ha sabido nunca nada sobreo su vida personal. No se sabe qué piensa sobre temas capitales, no se sabe qué le gusta, no se sabe si es buena estudiante, no se sabe qué carácter tiene… El hermetismo que le rodea es muy exagerado, sobre todo si se compara con la transparencia otras princesas europeas de su edad como Amalia de Holanda, que se ha pronunciado públicamente a favor de los derechos LGTBI y que ha dejado claro que se considera muy feminista, por ejemplo. De Leonor nada de nada, ni siquiera se ha publicado ninguna fotografía de su estancia en el internado de Gales.

Pilar Eyre señala a Letizia directamente como la culpable de esta burbuja en la que tienen metida a la princesita. Le ha dejado verde en una intervención en el Tot es mou que ha sido contundente: «¡Leonor es la heredera de la corona! Ya basta, tengo ganas de decirle a Letizia que ya basta con esta protección, hay extremos y extremos. Realmente es una adulta, hace dos años que vive fuera de casa y está a punto de cumplir 18 años. A mí me gustaría saber qué piensa, qué aficiones tiene, si le gusta el deporte, si es ecologista… Lo sabemos todo de las otras princesas europeas y de ella no sabemos absolutamente nada. Estos discursos que lee bien, habla idiomas, es una chica guapa, educada… si todo lo hace bien, queremos que se manifieste y que hable libremente«.

La cronista barcelonesa ha recordado que, cuando Elena y Cristina de Borbón tenían su edad, la prensa tenía mucho más acceso a ellas: «En aquella época, los fotógrafos podían entrar al jardín de La Zarzuela y hacían muchos reportajes de las niñas. Ahora con Leonor y Sofía, nada». ¿De quién es la culpa de esta diferencia? Claramente de Letizia, según Eyre: «Yo creo que hasta que sea mayor de edad, es ella quien lleva las riendas de la familia. De la estancia al internado de Leonor no sabemos absolutamente nada y esto es increíble. No hay una fotografía. Ella está rodeada de alumnos normales y ¿que ninguno de ellos no le haya hecho una imagen? Me hace pensar que si lo hacen, saben que serán expulsados inmediatamente. Estas fotos deben de existir y si llegaran a la prensa, se pagarían muchísimo dinero a cambio».

Crítiques a Letizia por sobreproteger a Leonor | Europa Press

¿Por qué caen mal Felipe y Letizia? Precisamente por su hermetismo

Pilar Eyre tiene la solución a la mala fama de Felipe y Letizia: «¿Por qué no contratan un equipo de comunicación como el que tiene la casa real inglesa? Porque esta misma semana hemos podido ver a Kate Middleton tocando el piano para Eurovisión . Yo no me imagino a Letizia tocando la gaita y a mí me gustaría verla. ¿Por qué no lo hacen? Letizia tiene muchos méritos, seguramente, pero no cae bien a la gente precisamente porque no ha sabido traspasar esta barrera».

Quienes sí que lo han hecho han sido Kate y su marido, el príncipe Guillermo: «Ellos, por ejemplo, han jugado al bingo con personas de residencias de gente mayor, han ido a un pub y han servido cerveza… Yo no me imagino a los monarcas españoles en una taberna sirviendo vino y me encantaría verlos por la calle y hablante con la gente. Que no lo hagan, hace que desconfiamos de ellos y pensemos que no saben expresarse muy bien».