Macarena Gómez ha dejado a los televidentes de El Hormiguero con la boca abierta por lo que ha contado en la entrevista de este martes. La actriz, conocida especialmente por su papel en la serie de humor La que se avecina, ha reconocido que padece un extraño trastorno que la fuerza a llevar tapones en los oídos cada día. El nombre científico es «misofonía» y consiste en un trastorno neurológico que se caracteriza por la ansiedad que generan sonidos cotidianos a las personas que lo padecen. Es típico que lo pasen mal cuando oyen a alguien masticar, respirar o silbar: «Yo lo paso mal con sonidos que otra persona no percibiría y esto es muy duro«.

En su caso, explica que acaba sufriendo ansiedad y malestar cuando oye que alguien mueve la pierna involuntariamente, cuando teclean con el teléfono móvil o cuando comen en público: «Recuerdo un día, cuando iba en tren, que me fijé en un chico que llevaba un abrigo hecho de un material que parecía plástico. Cada vez que se movía hacía mucho ruido y lo pasé muy mal, hasta el punto que le pedí que dejara de moverse«. El chico la miró con cara extraña y, aún más, cuando ella volvió a criticarlo porque le molestó que pasara las páginas de un periódico: «Me miró pensando que estaba loca«.

Es inevitable que la gente genere ruidos a su alrededor y, ante eso, ha optado por tomar una decisión drástica: salir a la calle siempre con tapones en los oídos. Teniendo en cuenta que es actriz y trabaja en sets de rodaje con un montón de sonidos y ruidos, su día a día no debe ser fácil.

La actriz ha dejado con la boca abierta por el trastorno que padece | Antena 3

¿Cómo conoció Macarena Gómez a su marido?

En esta entrevista en el plató de las hormigas, la intérprete también ha hablado de su vida sentimental. Con Aldo Comas forma uno de los matrimonios más consolidados del star-system español, una pareja de artistas que suelen llamar la atención en las alfombras rojas porque siempre visten con looks muy estrafalarios. ¿Cómo se conocieron? Ahora lo hemos descubierto gracias a la confesión de Macarena: «Yo estaba rodando una película en Argentina mientras él disfrutaba de un viaje por allí, donde fue a practicar paracaidismo. Me vio y se acercó a mí para decirme que me parecía a Miércoles Addams«.

No parece el inicio de una historia de amor, ciertamente, pero a ella le gustó esta comparación que habría enfadado a otra persona: «Me encantó que me lo dijera porque creo que es cierto que me parezco«. El chico le gustó desde el principio y, de hecho, describe aquel primer encuentro como un «enamoramiento repentino«: «Después lo conocí y me di cuenta de que era muy inteligente».

Las confesiones más extrañas de Macarena Gómez | Antena 3

Macarena y Aldo están casados desde hace 13 años, una relación estable que cree que funciona porque se admiran mucho el uno al otro: «Yo me enamoré de mi marido enseguida, fue un enamoramiento repentino. Ahora bien, no puedes enamorarte de una persona a la que no admires porque la admiración está por encima de todo. Yo tengo la suerte de que lo admiro mucho porque es el más creativo del mundo. Es pintor y tiene un coeficiente intelectual fuera de lo normal».