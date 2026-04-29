Macarena Gómez ha deixat els teleespectadors d’El Hormiguero amb la boca oberta pel que ha explicat en l’entrevista d’aquest dimarts. L’actriu, coneguda especialment pel seu paper a la sèrie d’humor La que se avecina, ha reconegut que pateix un trastorn estrany que la força a dur taps a les oïdes cada dia. El nom científic és “misofonia” i consisteix en un trastorn neurològic que es caracteritza per l’ansietat que generen sons quotidians a les persones que la pateixen. És típic que ho passin malament quan senten algú mastegar, respirar o xiular: “Jo ho passo malament amb sons que una altra persona no percebria i això és molt dur“.
En el seu cas, explica que acaba patint ansietat i malestar quan sent que algú mou la cama involuntàriament, quan teclegen amb el telèfon mòbil o quan mengen en públic: “Recordo un dia, quan anava en tren, que vaig fixar-me en un noi que duia un abric fet d’un material que semblava plàstic. Cada vegada que es movia feia molt soroll i ho vaig passar molt malament, fins al punt que vaig demanar-li que parés de moure’s“. El noi la va mirar amb cara estranya i, encara més, quan ella va tornar a criticar-lo perquè va molestar-la que passés les pàgines d’un diari: “Em va mirar pensant que estava boja“.
És inevitable que la gent generi sorolls al seu voltant i, davant d’això, ha optat per prendre una decisió dràstica: sortir al carrer sempre amb taps a les oïdes. Tenint en compte que és actriu i treballa a sets de rodatge amb un munt de sons i sorolls, el seu dia a dia no deu ser fàcil.
Com va conèixer Macarena Gómez al seu marit?
En aquesta entrevista al plató de les formigues, la intèrpret també ha parlat de la seva vida sentimental. Amb Aldo Comas forma un dels matrimonis més consolidats del star-system espanyol, una parella d’artistes que acostumen a cridar l’atenció a les catifes vermelles perquè sempre vesteixen amb looks molt estrafolaris. Com es van conèixer? Ara ho hem descobert gràcies a la confessió de Macarena: “Jo estava rodant una pel·lícula a l’Argentina mentre ell gaudia d’un viatge per allà, on va anar a practicar paracaigudisme. Em va veure i va apropar-se a mi per dir-me que m’assemblava a Miércoles Addams“.
No sembla l’inici d’una història d’amor, certament, però a ella va agradar-li aquesta comparació que hauria enfadat a una altra persona: “Em va encantar que m’ho digués perquè crec que és cert que m’hi assemblo“. El noi li va agradar des del principi i, de fet, descriu aquella primera trobada com un “enamorament sobtat“: “Després el vaig conèixer i vaig adonar-me que era molt intel·ligent”.
Macarena i Aldo estan casats des de fa 13 anys, una relació estable que creu que funciona perquè s’admiren molt l’un a l’altre: “Jo vaig enamorar-me del meu marit de seguida, va ser un enamorament sobtat. Ara bé, no pots enamorar-te d’una persona a la qui no admiris perquè l’admiració està per sobre de tot. Jo tinc la sort que l’admiro molt perquè és el més creatiu del món. És pintor i té un coeficient intel·lectual fora del normal”.