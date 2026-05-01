Eva Longoria, una vecina más en este pueblo de Cataluña de 2.000 habitantes: «No puedo vivir sin el pan con tomate y el fuet»

A veces, las estrellas de Hollywood no buscan los focos de la Gran Vía ni el lujo de Marbella. A veces, el verdadero flechazo ocurre en el silencio de una calle empedrada del Alt Empordà. Nos ha pasado a todas: llegas por trabajo y te quedas por el alma (y por el estómago). Esto es exactamente lo que le pasó a Eva Longoria en un rincón de Cataluña que, si aún no conoces, deberías marcar en tu mapa para este fin de semana.

La actriz de ‘Desperate Housewives’ no solo pasó por allí de puntillas. Vivió seis meses sumergida en la esencia más pura de Girona y, desde entonces, hay algo en su maleta que nunca falta cuando regresa a los Estados Unidos. ¿El problema? Que es algo que los agentes de aduanas no siempre ven con buenos ojos. (Sí, Eva, nosotros también hemos intentado pasar comida en la maleta alguna vez).

Peralada: El escenario medieval que robó el corazón de la actriz

El escondite en cuestión es Peralada. Si no te suena, visualiza esto: un pueblo de apenas dos mil habitantes donde el tiempo parece haberse detenido entre torres de piedra y viñedos infinitos. Longoria se instaló en esta villa medieval durante el rodaje de una de sus producciones y el flechazo fue instantáneo. No es para menos, porque caminar por su casco antiguo es lo más parecido a entrar en un set de Juego de Tronos, pero con el aroma del Mediterráneo de fondo.

El epicentro de este idilio es el imponente Castillo de Peralada. Hablamos de una fortificación que hunde sus raíces en el siglo IX y que hoy es el símbolo del lujo relajado en la zona. Pero para Eva, no era solo una cuestión de arquitectura. Era la paz de la Costa Brava interior, esa que queda a un paso de Figueres pero lejos del ruido turístico convencional. Es el lugar perfecto para perderse cuando el mundo te está mirando.

Si vas a visitar el castillo, no te pierdas la biblioteca del Convento del Carmen. Guardan más de mil ediciones de El Quijote. Es de esos lugares que te hacen sentir pequeña de la mejor manera posible.

El «delito» gastronómico de Eva Longoria

Pero lo más auténtico de esta historia no es el paisaje, sino el fuet. Sí, lo has leído bien. La actriz ha confesado que no puede vivir sin este embutido catalán. Lo dice con una naturalidad que nos encanta: «Siempre llevo en la maleta y cuando entro en los Estados Unidos y me preguntan si llevo algo de España, digo que nada». Es el secreto mejor guardado de su equipaje y el motor de su nostalgia cuando está en Los Ángeles.

No es solo el fuet. Longoria se ha convertido en una embajadora de facto del pan con tomate y del café cortado. De hecho, su obsesión por la cocina española escaló tanto que acabó rodando ‘Searching for Spain’ para la CNN. Es esta conexión visceral con la tierra la que transforma un simple viaje de trabajo en una segunda residencia emocional. Porque al final, todas somos un poco Eva cuando nos ponen un buen plato de embutido delante.

Cultura, vino y el Casino más famoso de la zona

¿Qué hace que Peralada sea tan especial más allá de su famosa residente temporal? Su oferta es un sándwich perfecto de cultura y placer. El pueblo es la sede de un Festival Internacional de Música que cada verano atrae a los mejores tenores y artistas del mundo bajo las estrellas. Si buscas una experiencia que te dispare la dopamina, escuchar ópera en los jardines del castillo es el plan definitivo.

Para los que buscan algo más terrenal, el Enoturismo es el rey. La nueva Bodega de Peralada es una joya de la arquitectura sostenible que no puedes ignorar. Es la primera bodega en Europa en obtener la certificación LEED Gold por su sostenibilidad. Aquí, el vino no solo se bebe, se entiende como parte del paisaje. Si eres de las que disfruta de una copa de tinto mientras el sol se pone sobre los viñedos, este es tu lugar sagrado.

Y si te sientes con suerte, el Casino de Peralada, ubicado dentro del propio recinto del castillo, ofrece esa atmósfera de elegancia clásica que ya no se encuentra fácilmente. Es como vivir en una película de James Bond, pero con el acento y la calidez del Empordà.

Dato útil: El Claustro de Sant Domènec es el rincón más instagrameable del pueblo. Sus capiteles románicos son una joya que sobrevive al paso de los siglos y la luz de la tarde allí es, sencillamente, mágica.

¿Por qué este pueblo es tendencia ahora?

El interés por destinos que combinan gastronomía, historia y exclusividad sin masificaciones está explotando. La «vía Longoria» es la prueba de que el lujo hoy es la autenticidad. Ya no queremos solo hoteles de cinco estrellas, queremos saber dónde se compra el mejor fuet y cuál es el rincón donde una estrella de cine puede tomarse un café sin que nadie la moleste.

Peralada ofrece esa desconexión necesaria. Está cerca de la frontera con Francia, a un paso de las mejores calas de la Costa Brava y rodeada de rutas de senderismo que te reconcilian con el mundo. Es el equilibrio perfecto entre la sofisticación de un festival internacional y la sencillez de un pan con tomate en una plaza medieval.

Si tienes pensado un viaje por el norte de Cataluña, haz como Eva. Olvida las prisas, deja un hueco en la maleta para el embutido y prepárate para enamorarte. Porque, seamos sinceras, si es lo suficientemente bueno para una estrella de Hollywood, es más que perfecto para nuestra próxima escapada de desconexión total. ¿Ya has mirado hoteles para el próximo puente?