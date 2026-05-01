Eva Longoria, una veïna més en aquest poble de Catalunya de 2.000 habitants: «No puc viure sense el pa amb tomàquet i el fuet»

A vegades, les estrelles de Hollywood no busquen els focus de la Gran Via ni el luxe de Marbella. A vegades, el veritable fletxat ocorre en el silenci d’un carrer empedrat de l’Alt Empordà. Ens ha passat a totes: arribes per feina i t’hi quedes per l’ànima (i per l’estómac). Això és exactament el que li va passar a Eva Longoria en un racó de Catalunya que, si encara no coneixes, hauries de marcar al teu mapa per a aquest cap de setmana.
L’actriu de ‘Dones Desesperades’ no només va passar per allà de puntetes. Va viure sis mesos submergida en l’essència més pura de Girona i, des de llavors, hi ha una cosa a la seva maleta que mai falta quan torna als Estats Units. El problema? Que és una cosa que els agents de duanes no sempre veuen amb bons ulls. (Sí, Eva, nosaltres també hem intentat passar menjar a la maleta alguna vegada).
Peralada: L’escenari medieval que va robar el cor de l’actriu
L’amagatall en qüestió és Peralada. Si no et sona, visualitza això: un poble de tot just dos mil habitants on el temps sembla haver-se aturat entre torres de pedra i vinyes infinites. Longoria es va instal·lar en aquesta vila medieval durant el rodatge d’una de les seves produccions i el fletxat va ser instantani. No és per a menys, perquè caminar pel seu nucli antic és el més semblant a entrar en un set de Joc de Trons, però amb l’aroma del Mediterrani de fons.
L’epicentre d’aquest idil·li és l’imponent Castell de Peralada. Parlem d’una fortificació que enfonsa les seves arrels al segle IX i que avui és el símbol del luxe relaxat a la zona. Però per a l’Eva, no era només una qüestió d’arquitectura. Era la pau de la Costa Brava interior, aquesta que queda a un pas de Figueres però lluny del soroll turístic convencional. És el lloc perfecte per perdre’s quan el món t’està mirant.
Si vas a visitar el castell, no et perdis la biblioteca del Convent del Carme. Guarden més de mil edicions d’El Quixot. És d’aquells llocs que et fan sentir petita de la millor manera possible.
El “delicte” gastronòmic d’Eva Longoria
Però el més autèntic d’aquesta història no és el paisatge, sinó el fuet. Sí, ho has llegit bé. L’actriu ha confessat que no pot viure sense aquest embotit català. Ho diu amb una naturalitat que ens encanta: “Sempre en porto a la maleta i quan entro als Estats Units i em pregunten si porto alguna cosa d’Espanya, dic que res”. És el secret més ben guardat del seu equipatge i el motor de la seva nostàlgia quan és a Los Angeles.
No és només el fuet. Longoria s’ha convertit en una ambaixadora de facto del pa amb tomàquet i del tallat. De fet, la seva obsessió per la cuina espanyola va escalar tant que va acabar rodant ‘Searching for Spain’ per a la CNN. És aquesta connexió visceral amb la terra la que transforma un simple viatge de feina en una segona residència emocional. Perquè al final, totes som una mica Eva quan ens posen un bon plat d’embotit al davant.
Cultura, vi i el Casino més famós de la zona
Què fa que Peralada sigui tan especial més enllà de la seva famosa resident temporal? La seva oferta és un sandvitx perfecte de cultura i plaer. El poble és la seu d’un Festival Internacional de Música que cada estiu atrau els millors tenors i artistes del món sota les estrelles. Si busques una experiència que et dispari la dopamina, escoltar òpera als jardins del castell és el pla definitiu.
Per als qui busquen una cosa més terrenal, l’Enoturisme és el rei. El nou Celler de Peralada és una joia de l’arquitectura sostenible que no pots ignorar. És el primer celler a Europa a obtenir la certificació LEED Gold per la seva sostenibilitat. Aquí, el vi no només es beu, s’entén com a part del paisatge. Si ets de les que gaudeix d’una copa de negre mentre baixa el sol sobre les vinyes, aquest és el teu lloc sagrat.
I si et sents amb sort, el Casino de Peralada, ubicat dins del propi recinte del castell, ofereix aquesta atmosfera d’elegància clàssica que ja no es troba fàcilment. És com viure en una pel·lícula de James Bond, però amb l’accent i la calidesa de l’Empordà.
Dada útil: El Claustre de Sant Domènec és el racó més instagrameable del poble. Els seus capitells romànics són una joia que sobreviu al pas dels segles i la llum de la tarda allà és, senzillament, màgica.
Per què aquest poble és tendència ara?
L’interès per destins que combinen gastronomia, història i exclusivitat sense massificacions està explotant. La “via Longoria” és la prova que el luxe avui és l’autenticitat. Ja no volem només hotels de cinc estrelles, volem saber on es compra el millor fuet i quin és el racó on una estrella de cinema pot prendre’s un cafè sense que ningú la molesti.
Peralada ofereix aquesta desconnexió necessària. Està a prop de la frontera amb França, a un pas de les millors cales de la Costa Brava i envoltada de rutes de senderisme que et reconcilien amb el món. És l’equilibri perfecte entre la sofisticació d’un festival internacional i la senzillesa d’un pa amb tomàquet en una plaça medieval.
Si tens pensat un viatge pel nord de Catalunya, fes com l’Eva. Oblida les presses, deixa un forat a la maleta per a l’embotit i prepara’t per enamorar-te. Perquè, siguem sinceres, si és prou bo per a una estrella de Hollywood, és més que perfecte per a la nostra pròxima escapada de desconnexió total. Ja has mirat hotels per al pròxim pont?