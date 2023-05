Elionor de Borbó farà 18 anys aquest octubre i, fins ara, la premsa no ha sabut mai res sobre la seva vida personal. No se sap què pensa sobre temes cabdals, no se sap què li agrada, no se sap si és bona estudiant, no se sap quin caràcter té… L’hermetisme que l’envolta és molt exagerat, sobretot si es compara amb la transparència d’altres princeses europees de la seva edat com Amàlia d’Holanda, que s’ha pronunciat públicament a favor dels drets LGTBI i que ha deixat clar que es considera molt feminista, per exemple. D’Elionor res de res, ni tan sols s’ha publicat cap fotografia de la seva estada a l’internat de Gal·les.

Pilar Eyre assenyala Letícia directament com la culpable d’aquesta bombolla en la qual tenen ficada a la princeseta. L’ha deixat verda en una intervenció al Tot es mou que ha estat contundent: “Elionor és l’hereva de la corona! Ja prou, tinc ganes de dir-li a Letícia que ja prou amb aquesta protecció, hi ha extrems i extrems. Realment és una adulta, fa dos anys que viu fora de casa seva i està a punt de complir 18 anys. A mi m’agradaria saber què pensa, quines aficions té, si li agrada l’esport, si és ecologista… Ho sabem tot de les altres princeses europees i d’ella no sabem absolutament res. Aquests discursos que llegeix bé, parla idiomes, és una noia guapa, educada… si tot ho fa bé, volem que es manifesti i que parli lliurement“.

La cronista barcelonina ha recordat que, quan Elena i Cristina de Borbó tenien la seva edat, la premsa tenia molt més accés a elles: “En aquella època, els fotògrafs podien entrar al jardí de La Zarzuela i feien molts reportatges de les infantes. Ara amb Elionor i Sofia, res”. De qui és la culpa d’aquesta diferència? Clarament de Letícia, segons Eyre: “Jo crec que fins que sigui major d’edat, és ella qui porta les regnes de la família. De l’estada a l’internat d’Elionor no sabem absolutament res i això és increïble. No hi ha una fotografia. Ella està envoltada d’alumnes normals i que cap d’ells no li hagi fet una imatge? Em fa pensar que si ho fan, saben que seran expulsats immediatament. Aquestes fotos deuen existir i si arribessin a la premsa, es pagarien moltíssims diners a canvi”.

Crítiques a Letícia per sobreprotegir Elionor | Europa Press

Per què cauen malament Felip i Letícia? Precisament pel seu hermetisme

Pilar Eyre té la solució a la mala fama de Felip i Letícia: “Per què no contracten un equip de comunicació com el que té la casa reial anglesa? Perquè aquesta mateixa setmana hem pogut veure Kate Middleton tocant el piano per a Eurovisió. Jo no m’imagino a Letícia tocant la gaita i a mi m’agradaria veure-la. Per què no ho fan? Letícia té molts mèrits, segurament, però no cau bé a la gent precisament perquè no ha sabut traspassar aquesta barrera”.

Els qui sí que ho han fet han estat Kate i el seu marit, el príncep Guillem: “Ells, per exemple, han jugat al bingo amb persones de residències de gent gran, han anat a un pub i han servit cervesa… Jo no m’imagino els monarques espanyols en una taverna servint vi i m’encantaria veure’ls pel carrer i parlant amb la gent. Que no ho facin, fa que desconfiem d’ells i pensem que no saben expressar-se molt bé”.