Elionor de Borbó, en evidència després d’un viatge secret a Madrid

Elionor de Borbó va ser la gran absent en el funeral multitudinari del seu tiet avi, el germà de Sofia de Grècia. Tots els cosins van acudir-hi per mostrar el seu suport a l’àvia: els Urdangarin, els Marichalar… però ni rastre de les filles de Felip i Letícia. La Casa Reial no va emetre cap comunicat al respecte, encara que fonts properes a la família van dir que no havien volgut que perdessin dies d’Institut. Doncs bé, ara la jove hereva ha quedat en evidència. No va saltar-se classe per acudir a un funeral familiar, però sí que ho ha fet per poder dinar amb el pare el dia del seu aniversari. Ell no en tindria ni idea, pel que diuen, així que l’objectiu de la princesa era sorprendre’l com a regal d’aniversari.

Resulta evident que la família està totalment trencada i dividida en dos. Felip, Letícia i les nenes van per la seva banda i no volen apropar-se a la resta dels Borbons. Ara bé, el que queda clar és que han decidit deixar de dissimular i ara ni tan sols intenten fer veure que tenen bona relació. Elionor no va considerar que la mort del germà de l’àvia fos prou motiu per agafar un avió des de Gal·les, però el dinar del 55è aniversari del pare sí.

Vanitatis ha tingut constància d’un viatge secret d’Elionor a Madrid aquest diumenge, dia en què va agafar un avió per poder assistir al dinar d’aniversari de Felip VI. Diversos mitjans van publicar que els monarques espanyols s’havien “agafat el dia lliure” per poder gaudir d’una celebració especial, en la que ara se sap que també va estar present la filla gran. Hauria estat una celebració privada en la que també haurien convidat altres membres de la família, entre ells majoritàriament es trobaven familiars de Letícia com la seva mare, la germana, el cunyat i les nebodes. Van convidar algun Borbó després de la retrobada a Atenes? Doncs no, només Sofia va rebre invitació.

Aquest dissabte, Felip i Letícia també van sortir de La Zarzuela per gaudir d’un pla secret que finalment ha acabat filtrant-se a la premsa. El mateix mitjà explica que van anar al cinema per veure l’última pel·lícula de Brad Pitt i que, a la sortida, van quedar per sopar amb el dermatòleg Pedro Jaén i la seva dona. Molts el consideren com un dels millors especialistes del país, un metge prestigiós que ara se sap que manté una relació propera amb els monarques espanyols. De fet, expliquen que Letícia l’hauria escollit a ell per encarregar-se dels seus tractaments estètics des de fa més de 10 anys.