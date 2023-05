Letícia i Felip VI han estat convidats a la pomposa coronació de Carles III d’Anglaterra. El matrimoni royal espanyol ha participat en una jornada històrica en la qual les convidades han mostrat les seves millors gales tal com marca el protocol. S’ha parlat moltíssim de l’absència destacada de Meghan Markle i també del paperot que ha fet el príncep Harry, assegut en tercera fila i apartat de la foto familiar al balcó. ARa bé, a Twitter ha estat el look de Letícia un dels temes més analitzats -amb moltes mofes incloses-. I això per què? La culpa la té el barret que s’ha col·locat.

Carolina Herrera torna a signar un outfit maquíssim de Letícia. De color rosa i dues peces, consistia en una jaqueta de coll rodó i pèplum a conjunt amb una faldilla recta de tall midi. Les sabates i el clutch quedaven perfectes en aquesta combinació, la que ha culminat amb una lligadura en beix que està coberta d’una xarxa rosa.

La forma del barret ha fet molta gràcia perquè a la gent li ha recordat a un llum o a un fruiter, dues comparacions que s’han repetit a les xarxes socials.

Letícia i Felip, a la coronació de Carles III | Europa Press

Twitter s’omple de mofes cap a Letícia per culpa del seu barret

La gran majoria de detractors han comparat el barret amb un llum, com dèiem, però també hi ha hagut altra gent més original que ha deixat anar que semblava que estigués fent un homenatge a unes patates fregides o als típics barrets xinesos: “Què traçuda Letícia, que d’un llum s’ha fet un barret. Perquè després diguin que la monarquia surt cara”, “Letícia ha escollit el model llum de dia, fruiter de nit“, “Quan plogui, que Letícia es posi el barret del revés i salvem la Doñana”, “El barret de Letícia sembla un plat volador”, “És el barret de Kung Fu Panda” o “És un gest històric perquè representa els bols de ceràmica rosa” són alguns dels comentaris enginyosos que s’han escrit.

Qué apañada la reina Letizia, que de una lámpara se ha hecho un sombrero. Para que luego digan que la monarquía sale cara. pic.twitter.com/2da97fNuVe — Esteban Navarro Soriano (@EstebanNavarroS) May 6, 2023

– ¿Tu crees que se darán cuenta de que me he dejado el sombrero?

– Para nada Letizia, para nada pic.twitter.com/qLgIJa0fpz — Rebel🏴 (@Rebel_10n) May 6, 2023

Letizia ha escogido el modelo "sombrero de día, frutero de noche" pic.twitter.com/HaIVQQP2X8 — Jongarter (@jongarter) May 6, 2023

#FirstDates6M

Me he comprado el Sombrero de Letizia , como me queda ? pic.twitter.com/hciphlFWgS — Zeta (@Zeta_StyleK) May 6, 2023

Pues cuando llueva, doña Letizia que ponga el sombrero del revés y salvamos Doñana. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@DonMitxel_I) May 6, 2023

Tengo un sombrero/frutero igual q el de la Reina Letizia pic.twitter.com/mRyDcuaEPI — Abril 🇪🇦🦁 (@K_azurra) May 6, 2023

El sombrero de Letizia parece un platillo volador 🤷‍♀️🤷‍♀️🤣🤣🤣 — Ivette Contreras (@iacontreras) May 6, 2023

El sombrero de Letizia es un Gublin #Coronation pic.twitter.com/yH869a91HA — neleblas 🧷 (@neleblas) May 6, 2023

El sombrero de Letizia a modo de frutero de Bambú me hace rememorar a la gran Carmen Miranda icono Pop art , con sus tocados con frutas.



El traje rosa precioso👫 pic.twitter.com/HzfV480v8F — morsis (@bubela12) May 6, 2023

El sombrero de la reina Letizia tiene un significado histórico. En 1776, la monarquía británica envió a España 10.000 pasteles de carne en fuentes de cerámica rosa para mitigar el hambre. Con este gesto, la monarquía española reconocía aquel acto que me acabo de inventar. pic.twitter.com/G96QkugLR7 — Marvin (@marvin_ismarvin) May 6, 2023

Todo el mundo ya ha hablado del sombrero de la #ReinaLetizia #Letizia pero yo tengo la última palabra…

Es el sombrero de kunfu panda pic.twitter.com/vZ8aTZfJra — José Luis Sánchez (@Abogado_SM) May 6, 2023