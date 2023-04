Letícia, “la bèstia negra” de Joan Carles: “La culpa del seu exili”

Letícia ha estat assenyalada com la dolenta de la Casa Reial en diverses ocasions des que ascendís al poder. Un dels màxims fustigadors és Joan Carles de Borbó, el seu sogre, que mai no l’ha pogut ni veure. Sempre s’ha dit que no li va fer gens de gràcia l’aventura de Felip VI i la periodista perquè no tenia sang reial, estava divorciada i era clarament republicana. L’emèrit hauria fet l’impossible per evitar que formalitzessin la seva relació, però el fill va deixar clar que seria ella o no es casaria amb ningú. El pare va haver de callar, davant d’això, ja que no volia quedar-se sense net i posar en risc la continuïtat de la monarquia.

Pilar Eyre ha aconseguit més informació sobre aquesta mala relació entre ells i, sobretot, ha informat sobre en quin punt es troben. Ho fa en un article de Lecturas que han col·locat a portada: “Joan Carles culpa Letícia del seu exili“. Boom. Resulta increïble que realment pensi això, tenint en compte que el més suau que es mereixia l’emèrit era que l’enviessin més lluny després de tots els negocis tèrbols que ha encadenat al llarg del seu regnat. Ell considerava que continuava sent intocable, una idea que la dona de Felip VI li va treure del cap.

“L’anomena la mandona i l’acusa de les informacions sobre el seu patrimoni”, continua la cronista reial. En cas de ser certa aquesta informació, se sabria com és el sobrenom que fa servir el rei per a la jove i per què li té tanta mania. Sembla que creu que aprofita els seus contactes en el món del periodisme per filtrar informació compromesa sobre ell, una idea rocambolesca que li donaria ales per odiar-la.

Joan Carles de Borbó acusa Letícia de ser la culpable de tots els problemes | Lecturas

Joan Carles de Borbó acusa Letícia d’haver impedit la seva reunió amb el rei anglès

No content amb això, també la culpa de fets més recents: “L’ha assenyalat injustament a ella com la responsable que el rei Carles d’Anglaterra anul·lés a última hora el dinar amb ell a Londres”. De debò creu que Letícia té tanta influència en la monarquia britànica? Sembla que així ho pensa Joan Carles, que s’hauria dedicat a criticar la jove durant tot el viatge a Sanxenxo: “En aquests sis dies que ha estat a Espanya, ella ha estat molt present en les converses de les llargues hores de dinars, copes i confiança amb els seus amics”.

Joan Carles no pot ni veure a Letícia | Europa Press

Pilar Eyre assegura que Letícia és “la bèstia negra” de l’emèrit, a qui responsabilitza de “tots els greuges” que rep. La seva relació seria cada vegada pitjor, tenint en compte que en un principi ell la tractava “amb indiferència” i no “amb menyspreu” com ara. Queda clar que no li cau bé la jove, a qui estaria encantat de veure menys ara que viu lluny.