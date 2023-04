Què hi ha darrere del sorprenent canvi d’actitud de Letícia?

Letícia ha experimentat un canvi d’actitud radical aquests darrers dies. La dona de Felip VI vol mostrar-se més simpàtica i natural davant d’un poble que no la suporta. Se l’ha criticat fins a l’avorriment pels aires que té, els que no la beneficien en absolut. Ella que era periodista i una noia normal, va deixar-se portar ràpidament pel protocol i poques vegades surt del que marca l’etiqueta. És per això que ningú no s’esperava que encadenés dues escenes tan curioses com les que ha protagonitzat aquesta última setmana.

Els reis espanyols estaven convidats a la inauguració del Congrés de la Llengua espanyola a Cadis. En un moment donat, van deixar tothom bocabadat en voler unir-se a un grup de músics que estaven tocant el cajón flamenc enmig de la plaça. Veure’ls en aquesta tessitura va sorprendre moltíssim, sobretot per l’actitud informal que van demostrar.

Pilar Eyre ha volgut analitzar les imatges i ha escrit un article enverinat a Lecturas: “Felip i Letícia han decidit baixar del pedestal llunyà en el qual estaven col·locats per marcar distància amb el rei anterior per entrar, de cap, en el que alguns anomenen comportament natural i senzill. Està bé que els reis es deixin anar, però que aprenguin a fer-ho!”.

I és que la cronista considera que Letícia no estava gens còmoda: “Com és possible que una dona que ha exercit una professió tan liberal com el periodisme, que ha viatjat, que és guapa i espavilada, mantingui aquesta actitud entre monja i princesa de conte? Una mica de moviment no hauria estat de més. Se la veia descol·locada, violenta i avergonyida“.

Letícia i Felip, pròxims i naturals en ple carrer | Europa Press

Felip VI, irreconeixible en ple carrer | Europa Press

Letícia grava un vídeo per a Informe Semanal i deixa tothom amb la boca oberta

La millor manera que va trobar Letícia per deixar enrere les crítiques va ser fer una passa més per tornar a la que era. Letícia havia estat una periodista exquisida i amb unes habilitats comunicatives que demostra sempre que ha de pronunciar un discurs com a reina. Ara feia molt que no demostrava que sap parlar molt bé en públic, una tècnica a la qual ha tornat a recórrer perquè sap que és una de les seves millors qualitats.

Informe Semanal, el programa de TVE, ha celebrat el seu 50è aniversari. Per tal de felicitar-los, Letícia ha gravat un vídeo que ha deixat tothom de pasta de moniato. En ell, apareix segura de si mateixa mentre deixa anar una felicitació que l’ha convertit en tendència a Twitter. És cert que sembla que hagi tornat a locutar un informatiu, però s’ha guanyat el favor de molts que, almenys, han aplaudit la seva bona dicció i saber estar.

Sembla que, a poc a poc, comença a fer cas a tots aquells que els recomanen que es mostrin més propers i naturals. La monarquia està en hores baixes des de fa temps i hauran d’esforçar-se en caure bé si no volen que se’ls acabi el xiringuito.