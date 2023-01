Les germanes de Felip desafien Letícia: “Guerra oberta”

Letícia i Felip van distanciar-se de Cristina i Iñaki Urdangarin quan va esclatar el cas Nóos, una trama corrupta que va empresonar l’exduc de Palma i que no volien que els esquitxés. Tampoc no han tingut mai una relació molt propera amb Elena de Borbó, l’altra germana del monarca, a qui sembla que no perdonen que continuï donant suport a Joan Carles. La família s’ha partit en dos i les diferències entre aquests dos bàndols semblen totalment irreconciliables.

La setmana passada van retrobar-se tots junts, rei emèrit inclòs, en el funeral de Constantí de Grècia. La mort del germà de Sofia els va donar ales per acudir fins a Atenes i mostrar el condol a tota la família d’aquella branca. La família reial va coincidir, sí, però no van posar en cap fotografia tots junts. De fet, Felip i Letícia van anar a la seva per evitar haver d’estar massa a prop de les infantes.

Aquest distanciament ha donat ales a Pilar Eyre per investigar què està passant realment entre els fills de Joan Carles i Sofia. Ho explica avui a la revista Lecturas, en la que col·loquen el tema en portada: “La família del rei desafia Letícia. La reina Sofia i les infantes van per lliure”.

Guerra a la família reial entre Letícia i les cunyades | Lecturas

Les germanes de Felip, indignades pel tracte que reben

La cronista assegura que la situació a la família reial espanyola és “insostenible” per culpa de la “guerra oberta” que estan mantenint els seus membres. Letícia no vol saber res de les cunyades, les que haurien trencat una regla sagrada durant el funeral: “Elena i Cristina van anar a Atenes amb els seus fills sense consultar-ho prèviament amb la casa Reial, el que no és obligatori però que fins ara feien per cortesia. La tensió podia tallar-se amb un ganivet durant tot el funeral. Elena tenia un gest de desgrat constant i Cristina tenia un semblant fred. La distància amb Letícia era evident”.

Felip i Letícia, en el funeral del rei grec | Europa Press

Cristina de Borbó acompanya la família a Atenes | Europa Press

Fonts properes a les germanes de Felip deixen clar que se senten “perjudicades” per ell i Letícia. No senten que els donin suport en els seus problemes íntims: “Cristina creu que se l’ha tractat de manera injusta i Elena ha trobat a faltar que el germà l’ajudés en algunes dificultats familiars recents. La comunicació entre ells és tan inexistent que els reis espanyols s’han arribat a assabentar de canvis importants en les vides de les infantes per la premsa”. Una família totalment trencada i sense confiança que sembla que continuarà així una bona temporada.