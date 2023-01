Cristina de Borbó passa per quiròfan: canvi d’imatge i d’actitud

Cristina de Borbó ha reaparegut públicament aquesta setmana en el funeral del seu tiet, el germà de Sofia de Grècia. En els últims dies s’havia especulat amb un canvi físic impactant, fins al punt de dir-se que hauria passat per quiròfan per operar-se i retocar-se la cara. Ara que se l’ha vist millor, la revista Lecturas ha investigat i ha assegurat que, efectivament, la germana de Felip VI s’ha operat recentment. La infanta espanyola hauria aprofitat les festes de Nadal, segons diuen, per operar-se de cataracta i presbícia a Barcelona, dos defectes oculars que la forçarien a portar ulleres.

Volia deixar de dur-les per tenir una imatge més moderna, de la mateixa manera que diuen que està fent l’impossible per deixar enrere la seva pitjor època. En unes de les darreres fotografies que s’havien publicat sense el seu consentiment se la veia a l’aeroport amb ulleres, mascareta i cara trista; una imatge que vol oblidar: “A la infanta no li van agradar gens aquelles fotos perquè se la veia amb cara cansada i trista, per la qual cosa ha volgut posar-li remei”.

De la mateixa manera, cal recordar que Cristina de Borbó va acudir al dermatòleg per treure’s la berruga que tenia al costat del llavi. S’ha tret les ulleres, ha passat per la perruqueria per fer-se un pentinat més modern… La infanta vol mostrar-se millor i és per això que hauria començat a fer una renovació total. Els experts diuen que la seva cara “ha guanyat lluminositat”, mentre que els més observadors s’han adonat que encara continua lluint l’anell de casada malgrat haver passat un any des de la separació d’Iñaki Urdangarin.

Cristina de Borbó passa per quiròfan | Europa Press

Cristina de Borbó acompanya la família a Atenes | Europa Press

La filla de Cristina de Borbó, la gran protagonista del funeral

Si una imatge ha cridat l’atenció del funeral del monarca grec, però, és l’important canvi físic que ha experimentat també l’única filla de Cristina de Borbó. Irene Urdangarin s’ha deixat veure amb els cabells més llargs, maquillada, un estil molt elegant i talons alts. La jove, que farà 18 anys aviat, ha estat titllada d’it girl en diverses revistes de moda. No se sap res sobre la seva vida, més enllà que continua vivint a Ginebra amb la mare i que acabarà segon de Batxillerat el pròxim mes de juny. Caldrà esperar per saber si es traslladarà a Espanya i si continuarà fent parlar.