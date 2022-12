Tota la veritat de l’exclusiva que va trencar el matrimoni Borbó-Urdangarin

Pilar Eyre és conscient que recordarà el 2022 com l’any en què va treure a la llum una de les notícies bomba de la família reial, la separació de Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin: “Crec que estaria bé explicar-vos, per primera vegada, tota la veritat”, avisa en un vídeo de Youtube en el que explica com va gestionar-se l’exclusiva.

La periodista del cor es remuntar dos anys enrere, quan van assegurar-li que Cristina havia anat a visitar un advocat especialitzat en divorcis. Van publicar la notícia en portada i, com era d’esperar, tothom va començar a dir que era mentida: “Deien que allò no era cert perquè Iñaki estava a presó i Cristina l’estava visitant totes les setmanes… el que després va saber-se que tampoc no era veritat. Deien que el matrimoni anava molt bé, que estaven molt units i que s’estimaven. Quan tothom va començar a desmentir la informació que vaig donar, la que jo sabia que era bona, em vaig disgustar molt. Vaig començar a plorar i el meu director em va dir que no em preocupés, que continuaríem investigant i que seríem nosaltres els qui trauríem a la llum aquesta informació”.

Iñaki Urdangarin va ser enxampat de la mà d’Ainhoa Armentia el passat mes de maig | Lecturas

Així va gestionar-se la publicació de les fotos d’Iñaki Urdangarin amb Ainhoa Armentia

I dit i fet, encara que hauria d’esperar un parell d’anys. Pilar Eyre va rebre una fotografia del director en la que li preguntava si coneixia una dona, la que després sabria que era Ainhoa Armentia: “Em va trucar el director pocs dies després i em va dir que ho tenien. Jo sabia que es referia a allò. Li vaig preguntar si hi havia comunicat oficial i ell em va dir que no, que era millor que allò; que tenien fotos d’Iñaki amb una altra dona. Jo vaig caure a terra de genolls. I no ho vaig fer contenta que un matrimoni s’hagués trencat, sinó perquè era una gran exclusiva i perquè es confirmava la notícia que jo havia donat dos anys enrere”.

Explica que va tancar-se a casa durant dos dies tancada per escriure el text i per mossegar-se la llengua fins a la publicació de la revista tres dies després.

Cristina de Borbó va confirmar la infidelitat d’Iñaki en una trucada bomba

En publicar-se l’entrevista el telèfon de la periodista no feia més que sonar, ja que havien publicat unes fotos que demostraven la infidelitat d’Iñaki Urdangarin i allò era una autèntica bomba: “Vam rebre trucades, preguntes, pressions des de les més altes instàncies… No us puc dir qui em va trucar, però de debò que us quedaríeu molt sorpresos si sabéssiu qui va interessar-se en com ens havíem arribat aquestes fotos”.

Com en l’altra ocasió, també van haver-hi periodistes que van intentar desmentir que aquella fos l’amant de l’exduc de Palma: “Vaig haver d’estar dues setmanes lluitant contra tothom per intentar explicar que era veritat”. I com va acabar de confirmar-se? Gràcies a una trucada inesperada de Cristina de Borbó: “Una altra vegada vam tenir un cop de sort quan Cristina va posar-se en contacte amb la revista i ens va dir que aquesta notícia era certa, que s’havien separat i que ella duia encara l’aliança de boda perquè ella no havia trencat el compromís, que havia estat inesperat, que ella no havia fallat i que l‘única cosa que volia era protegir els fills. Va sentir-se molt traïda”.

Una notícia que va forçar el matrimoni a enviar un comunicat oficial en el que confirmaven que se separaven i que la decisió era ferma. Poc després, Iñaki deixaria la feina i deixaria d’amagar la relació amb Ainhoa Armentia.