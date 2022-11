Cristina de Borbó imposa una condició surrealista a Iñaki abans del divorci

Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin estan cada vegada més a prop de signar el divorci. Van anunciar la seva separació el passat mes de gener, però encara no han aconseguit arribar a un acord que satisfaci a les dues parts. Quin problema hi veu la germana de Felip VI? Que l’exduc de Palma no està posant de la seva part per mantenir la premsa allunyada, ja que continua protagonitzant un titular rere un altre.

La principal queixa de Cristina té a veure amb la seva nova relació sentimental amb Ainhoa Armentia, la companya de feina amb qui el van enxampar de la mà abans del comunicat de separació. Aquestes banyes van afectar molt la imatge de la Borbó, que encara estaria ressentida per aquelles fotografies. No vol ni veure a l’actual parella de l’ex, el que demostra la informació que treu ara a la llum Informalia.

Segons aquest mitjà, Cristina només signarà els papers del divorci si Iñaki Urdangarin es compromet a mantenir la nòvia allunyada dels quatre fills que tenen en comú: “La infanta ha imposat al pare dels seus fills una condició que no admet negatives, que els mantingui allunyats d’Ainhoa”. La nova parella és molt formal i, fins i tot, haurien acordat començar a viure junts aviat. Ara bé, això sembla no importar a Cristina… Una negativa surrealista i molt egoista que s’entén poc, tenint en compte que no té cap mena de sentit que intenti impedir que Iñaki introdueixi una persona tan important en la seva vida als fills.

Iñaki Urdangarin no podria apropar la nòvia als fills per culpa de Cristina | Europa Press

El divorci estaria a prop, segons informen fonts properes a la filla de Joan Carles de Borbó. Abans, però, voldria assegurar-se que Iñaki no introdueixi la parella de manera forçada en les trobades que té amb els fills. Cristina, per una altra banda, seria la part més interessada en signar tots els papers per poder dir que res no la lliga a l’exduc de Palma oficialment. Ell, per la seva banda, tampoc no estaria posant impediments perquè entén que formalitzar el divorci és el millor per a tots dos.