Letizia, «la bestia negra» de Juan Carlos: «La culpa de su exilio»

Letizia ha sido señalada como la mala de la Casa Real en varias ocasiones desde que ascendiera al poder. Uno de los máximos hostigadores es Juan Carlos de Borbón, su suegro, que nunca la ha podido ni ver. Siempre se ha dicho que no le hizo nada de gracia la aventura de Felipe VI y la periodista porque no tenía sangre real, estaba divorciada y era claramente republicana. El emérito habría hecho lo imposible para evitar que formalizaran su relación, pero su hijo dejó claro que sería ella o no se casaría con nadie. El padre tuvo que callar, ante esto, ya que no quería quedarse sin nieto y poner en riesgo la continuidad de la monarquía.

Pilar Eyre ha conseguido más información sobre esta mala relación entre ellos y, sobre todo, ha informado sobre en qué punto se encuentran. Lo hace en un artículo de Lecturas que han colocado a portada: «Juan Carlos culpa a Letizia de su exilio«. Boom. Resulta increíble que realmente piense esto, teniendo en cuenta que lo más suave que se merecía el emérito era que lo enviaran más lejos después de todos los negocios turbios que ha encadenado a lo largo de su reinado. Él consideraba que continuaba siendo intocable, una idea que la mujer de Felipe VI le quitó de la cabeza.

«Le llama la mandona y le acusa de las informaciones sobre su patrimonio», continúa la cronista real. En caso de ser cierta esta información, se sabría cómo es el sobrenombre que usa el rey para su nuera y por qué le tiene tanta manía. Parece que cree que aprovecha sus contactos en el mundo del periodismo para filtrar información comprometida sobre él, una idea rocambolesca que le daría alas para odiarla.

Juan Carlos de Borbón acusa a Letizia de ser la culpable de todos los problemas | Lecturas

Juan Carlos de Borbón acusa a Letizia de haber impedido su reunión con el rey inglés

No contento con esto, también la culpa de hechos más recientes: «Le ha señalado injustamente a ella como la responsable que el rey Carlos de Inglaterra anulara a última hora la comida con él en Londres». ¿De verdad cree que Letizia tiene tanta influencia en la monarquía británica? Parece que así lo piensa Juan Carlos, que se habría dedicado a criticarla durante todo el viaje en Sanxenxo: «En estos seis días que ha estado en España, ella ha estado muy presente en las conversaciones de las largas horas de comidas, copas y confianza con sus amigos».

Juan Carlos no puede ni ver a Letizia | Europa Press

Pilar Eyre asegura que Letizia es «la bestia negra» del emérito, a quien responsabiliza de «todos los agravios» que recibe. Su relación sería cada vez peor, teniendo en cuenta que en un principio él la trataba «con indiferencia» y no «con desprecio» como ahora. Queda claro que no le cae bien la nuera, a quien estaría encantado de ver menos ahora que vive lejos.