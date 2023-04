Froilán se encuentra en primera línea mediática desde que nació, sobre todo por las travesuras y las polémicas que ha protagonizado toda su vida. El hijo de Jaime de Marichalar y Elena de Borbón se ha ido a vivir a Abu Dabi como castigo, de hecho, por todos los titulares que han escrito sobre sus aventuras controvertidas. Esto no impide que continúen hablando de él, tal como demuestra que Cuatro haya emitido un programa sobre él este lunes.

Se han puesto en contacto con fuentes tan próximas a él como el mismo Juan Carlos de Borbón, a quien han llamado en una conversación sorprendente de la que han compartido su contenido. En ella, el emérito español asegura que Froilán está disfrutando de la experiencia de vivir en el extranjero: «Fantástico, fantástico. Está trabajando y muy contento» es lo único que se ha limitado a decir.

Juan Carlos de Borbón coge el teléfono al emérito | Cuatro

Una amiga de Froilán asegura que no habla bien de Felipe y Letizia

La fuente bomba no ha sido él, sino una amiga que ha sacado a la luz una información muy impactante sobre la relación de Froilán con su familia: «No se habla con sus tíos, con Felipe y Letizia. No tienen relación y no puede ni verla, a ella, porque es republicana. No me habló muy bien de ella y tampoco tiene relación con las primas. Él mismo me ha dicho que los tíos no le tienen mucho aprecio y que no quieren saber nada de él«.

El resto de su entorno no ha hecho más que defenderlo: «Está aquí en Abu Dabi tranquilo, sin salir de fiesta. Aquí puede hacer vida normal, tiene amigos y queda con su abuelo. Todos los planes que hace son tranquilos». Si fue hacia allá, dicen, tiene que ver con la persecución de los fotógrafos que sentía a Madrid: «Estaba un poco cansado del tema, lo pasó bastante mal porque tenía cámaras persiguiéndolo a todas bandas. Es cierto que vino hacia aquí obligado. Ahora trabaja y hace de relaciones públicas».

Cuatro habla con una amiga de Froilán | Mediaset

¿Y qué hace en su tiempo libre cuando no está trabajando a la petrolera? Dicen que practica deporte, sobre todo pádel y surf de estrella; una vida más tranquila «y sana» que habrá que ver cuánto dura.