Froilán es troba a primera línia mediàtica des que va néixer, sobretot per les entremaliadures i les polèmiques que ha protagonitzat tota la seva vida. El fill de Jaime de Marichalar i Elena de Borbó ha marxat a viure a Abu Dhabi com a càstig, de fet, per tots els titulars que han escrit sobre les seves aventures controvertides. Això no impedeix que continuïn parlant d’ell, tal com demostra que Cuatro hagi emès un programa sobre ell aquest dilluns.

S’han posat en contacte amb fonts tan properes a ell com el mateix Joan Carles de Borbó, a qui han trucat en una conversa sorprenent de la qual han compartit el seu contingut. En ella, l’emèrit espanyol assegura que Froilán està gaudint de l’experiència de viure a l’estranger: “Fantàstic, fantàstic. Està treballant i molt content” és l’únic que s’ha limitat a dir.

Juan Carlos de Borbó agafa el telèfon a l’emèrit | Cuatro

Una amiga de Froilán assegura que no parla bé de Felip i Letícia

La font bomba no ha estat ell, sinó una amiga que ha tret a la llum una informació molt impactant sobre la relació de Froilán amb la seva família: “No es parla amb els seus tiets, amb Felip i Letícia. No tenen relació i no pot ni veure-la, a ella, perquè és republicana. No em va parlar molt bé d’ella i tampoc té relació amb les cosines. Ell mateix m’ha dit que els tiets no li tenen molta estima i que no volen saber res d’ell“.

La resta del seu entorn no ha fet més que defensar-lo: “Està aquí a Abu Dhabi tranquil, sense sortir de festa. Aquí pot fer vida normal, té amics i queda amb el seu avi. Tots els plans que fa són tranquils”. Si va anar cap allà, diuen, té a veure amb la persecució dels fotògrafs que sentia a Madrid: “Estava una mica cansat del tema, ho va passar bastant malament perquè tenia càmeres perseguint-lo a totes bandes. És cert que va venir cap aquí obligat. Ara treballa i fa de relacions públiques”.

Cuatro parla amb una amiga de Froilán | Mediaset

I què fa en el seu temps lliure quan no està treballant a la petroliera? Diuen que practica esport, sobretot pàdel i surf d’estel; una vida més tranquil·la “i sana” que caldrà veure quant dura.