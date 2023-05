Així serà la coronació de Carles d’Anglaterra: rituals i absència destacada

Ha arribat el gran dia de Carles d’Anglaterra. El fill d’Elisabet d’Anglaterra serà coronat aquest matí en una cerimònia multitudinària i històrica que el convertirà en rei oficialment. Després de 240 dies de preparació, tot està preparat per donar la benvinguda a un home que ha esperat aquest moment tota la seva vida. El país no vivia una coronació des de fa 70 anys, així que hi ha ganes de veure col·locar la corona a sobre del cap d’un els homes més poderosos del món.

Com serà aquesta jornada per a la família reial britànica? En primer lloc, Carles i la seva dona Camil·la sortiran del palau de Buckingham a les 11 del matí i faran una processó pel centre de Londres a sobre d’una carrossa més moderna que la que normalment es feia servir en aquestes ocasions. Posteriorment, iniciarà l’acte litúrgic amb el sacerdot que ungirà el monarca amb oli sagrat i li farà entrega de les joies de la corona que simbolitzen la tradició i poder de la casa reial. Demanarà que tot el país coregi un “visca el rei” tres vegades seguides i que mostrin el seu respecte cap a tots els membres de la monarquia més antiga del món.

En aquest moment, també Camil·la serà coronada com a reina en un ritual més breu. El seu és un cas peculiar, ja que serà la primera vegada en què la dona d’un monarca és assignada com a reina i no com a reina consort. Un cop coronats, allà cap a la 13 h, tots dos reprendran el camí fins al palau i rebran els honors de l’exèrcit. Posteriorment, tota la família sortirà al balcó per saludar el poble i posar fi a un dia molt intens. Demà diumenge hi haurà un concert en honor al nou rei anglès, a més a més.

Felip i Letícia, entre els convidats a la coronació de Carles d’Anglaterra

Londres està ple de gom a gom per celebrar una jornada que entrarà a formar part de la història. Totes les monarquies s’han donat cita a la capital anglesa, amb dos representants de cada família reial entre els convidats. Espanya ha enviat Felip i Letícia, que van arribar ahir per participar en el sopar previ a la coronació. En aquest moment, vam poder veure la monarca espanyola amb un vestit en verd oliva de Victoria Beckham molt afavoridor.

A més a més, van estar presents els matrimonis reials de Suècia, Dinamarca, Holanda, Mònaco, Jordània… Una reunió que avui es repetirà per mostrar els seus respectes al nou rei.

Meghan Markle, la principal absència d’aquest dia tan important per a la família reial

Totes les mirades estaran col·locades en els prínceps Guillem i Harry. Els hereus del nou rei tindran una presència destacada en aquest dia, en el qual Kate Middleton i els nens també protagonitzaran les fotos. L’absència destacada serà la de Meghan Markle, que no ha volgut acudir a una jornada molt important per al seu marit i un sogre a qui no suporta.

Kate de moment ha lluït dos vestits en les hores prèvies que tornen a col·locar-la com una de les princeses millor vestides. Primerament va optar per un conjunt en blanc i detalls en negre que estilitzava molt la seva figura. Posteriorment, la vam veure amb un blau klein que realçava una bellesa que ha captivat el futur rei d’Anglaterra.

Queden pocs minuts perquè comenci un dia molt important que iniciarà a un nou capítol en la monarquia britànica.