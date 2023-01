Harry d’Anglaterra acusa el germà d’agredir-lo físicament en un relat bomba

Harry d’Anglaterra ho ha tornat a fer. Des que renunciés al seu títol i marxés als Estats Units amb Meghan Markle, no ha fet una altra cosa que carregar contra la família reial. Ho ha fet en el documental de Netflix, en el que deixa clar que van tractar molt malament a la seva dona i que estava convençut que acabaria passant una desgràcia. No content amb tot el que ha arribat a dir, ara ha escrit un llibre en el que promet treure a la llum els secrets més foscos de la monarquia britànica.

El diari anglès The Guardian ha tingut accés a un fragment del llibre, anomenat Spare (recanvi en anglès). En ell, el fill de Lady Di i Carles III travessa la línia vermella i acusa directament el germà d’haver-lo agredit físicament i psicològicament. Harry acusa Guillem, el futur rei anglès, d’haver-lo pegat en una baralla que hauria tingut lloc el 2019. Els dos germans haurien mantingut una forta discussió quan Harry intentava defensar la seva dona. El petit li hauria retret que no fes res per ajudar a Meghan i que només estigués pensant en la corona: “Guillem la va titllar de difícil, grollera i abrasiva“. Li hauria dit que estava intentant ajudar-lo, però Harry va deixar clar que no se’l creia: “Li va dir si realment creia que el que estava fent era ajudar-lo i aquell comentari, segons escriu Harry, hauria enfadat molt el germà”.

Harry d’Anglaterra carrega contra el germà en el seu llibre | Europa Press

Harry d’Anglaterra relata, amb tota mena de detalls, com va ser la baralla amb el germà

La situació s’hauria anat fent més tensa i més tensa, fins al punt que el germà gran s’hauria afartat i l’hauria agredit: “Tenia un got d’aigua a la mà. Recordo que el va deixar, em va insultar i va llançar-se a sobre meu. Tot va anar molt ràpidament. La confrontació va intensificar-se fins que Guillem va agafar-me del coll, em va arrancar el collar i em va tirar a terra. Vaig caure a sobre del bol de menjar del gos, que va trencar-se en la meva esquena. Vaig quedar atordit, em vaig aixecar i li vaig demanar que marxés de casa meva. Em va quedar una marca a l’esquena”.

En aquell moment, Harry diu que el germà encara el va demanar que li tornés el cop “com quan feia quan es barallaven de petits”. En veure que es negava a fer-ho, Guillem hauria marxat. Després, diu, hauria tornat a casa del germà “penedit i demanant perdó“. Això sí, li hauria demanat que no expliqués res sobre aquell incident a Meghan Markle. Ho va fer, és clar, quan ella va veure “esgarrapades i blaus” a la seva esquena. I com va reaccionar l’actriu? “No estava sorpresa ni enfadada, estava terriblement trista”, narra.

Aquest només és un fragment del llibre de les seves memòries, el que sortirà publicat ben aviat. Tenint en compte les històries que té previst treure a la llum, queda clar que la casa reial britànica s’enfronta a un moment molt delicat en el que hauran de pensar molt bé com respondre-hi.