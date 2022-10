Meghan Markle explica les intimitats del funeral d’Elisabet II

Meghan Markle va ser una de les protagonistes indirectes del funeral d’Elisabet II, ja que molts van dubtar fins a l’últim moment que aparegués per allà després de tot el que havia passat. Finalment sí que ho va fer, el que li va permetre viure en primera persona el que suposava per a la família reial la pèrdua de la cap de la família. Ara que el dol ja ha passat, cadascú ha tornat a la seva vida. En el ca de l’antiga actriu de Suits, ha optat per continuar xerrant amb els periodistes sobre la seva vida.

La revista Variety ha aconseguit les seves primeres declaracions sobre la mort de la monarca més longeva del Regne Unit, en les que reconeix que no va ser un moment fàcil: “Estic molt agraïda d’haver pogut estar amb el meu marit per donar-li suport, especialment en aquell moment. És maco veure el llegat que l’àvia va saber deixar en tants fronts. Sento una profunda gratitud per haver pogut passar temps amb ella i conèixer-la perquè ha estat un exemple brillant de lideratge femení. La seva mort va comportar uns moments complicats, però Harry sempre és optimista i va saber veure la part menys negativa de tot. El primer que em va dir va ser que ara s’hauria reunit amb el seu marit“.

“He reflexionat sobre el primer compromís oficial al que vaig acudir amb Elisabet, va ser molt especial. Em sento afortunada i orgullosa d’haver tingut un apropament amb la matriarca de la família. En aquests grans moments de la vida és quan guanyes més perspectiva. Fa que et preguntis en què vols enfocar la teva energia… Ara mateix ens sentim entusiasmats amb totes les coses que hem estat construint”, afegeix Meghan. El que també ha deixat clar és que no té previst tornar a actuar, ja que està centrada en els negocis que té entre mans conjuntament amb el seu marit: “Estem centrats en la nostra fundació, tenim molta feina a fer que inclou l’espai filantròpic”.

Meghan Markle es mostra molt enamorada del príncep Harry

Meghan Markle es torna a mostrar enamoradíssima del príncep Harry, de qui només diu coses bones: “Gran part de com el meu marit i jo veiem les coses és a través de la nostra història d’amor. Crec que això és amb el que la gent de tot el món va connectar, especialment el dia de la nostra boda. A la gent li encanta l’amor i la nostra definició d’amor és àmplia perquè tenim amor de parella, amor propi, amor de comunitat i de família”.

Harry d’Anglaterra i Meghan Markle van donar detalls de la seva vida davant d’Oprah | CBS

En aquesta entrevista, també ha revelat com és el seu dia a dia: “Compartim oficina perquè treballem des de casa, el que vam començar a fer com tanta altra gent durant el confinament. Això ens dona un temps molt valuós per poder estar amb els nostres fills en un moment tan especial de les seves vides, un temps que no tornarà. Preparo l’esmorzar i preparem els nens per al dia. Fem un munt de trucades de Zoom i també focalitzem les nostres energies en diferents projectes per poder fer més i més coses. La gent pensa que vivim a Los Angeles, però en realitat estem a dues hores de distància i estem conduint tot el dia… Sempre anem equipats amb paquets de galetes amb trossos de xocolata”.