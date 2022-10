Jorge Javier, indignat amb la hipocresia dels companys de professió

Jorge Javier Vázquez mai no ha tingut pèls a la llengua i tampoc problema en criticar companys de programa i de professió. El presentador de Sálvame ha centrat la seva última columna, precisament, en deixar clar que no li agraden els mètodes d’alguns grans del periodisme com Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera o Pablo Motos.

De què els acusa? De ser massa catastrofistes: “Segur que després de llegir aquestes línies es mofaran de mi a tertúlies i confidencials, ho faran els mateixos que diuen que el país va mal quan no paren de treballar i facturar tot carregant contra el govern bolívar i no social-comunista. S’omplen les butxaques en maleir l’època que els ha tocat viure mentre s’escandalitzen per les coles de la gana. Hipocresia, s’anomena això. No m’agrada el catastrofisme“.

Jorge Javier, en contra del catastrofisme que professen Ana Rosa i Carlos Herrera

“Veig els editorials d’Ana Rosa i fan que t’entrin ganes d’ingressar a un convent perquè l’apocalipsi t’enxampi en silenci. Sents Carlos Herrera i penses que vius en el poble més immund del planeta Terra, però el seu Instagram és un festival de riures, viatges i visites a restaurants que els serveixen plats meravellosos. Quan a Pablo Motos li dona per atacar el govern espanyol, inevitablement penso en els vuit milions d’euros anuals que factura la seva empresa i penso que a ell no li va tan malament la cosa, que es queixi menys i ofereixi més solucions”, etizba.

Ana Rosa rep les crítiques de Jorge Javier pels seus editorials | Telecinco

Tot just després, però, assegura que adora a Ana Rosa i a Carlos Herrera i que diu tot això perquè s’enfadin i el convidin al seu programa per promocionar el llibre que publicarà el pròxim mes de novembre: “Així, a més a més del llibre, tenim coses a discutir“.