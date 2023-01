Harry d’Anglaterra fa una confessió duríssima sobre la mort de Lady Di

Harry d’Anglaterra sembla disposat a dinamitar la casa reial britànica. No content amb les greus acusacions i declaracions incendiàries que ha fet contra la família en les seves memòries, aquest diumenge s’ha emès l’entrevista bomba que ha concedit a ITV. En aquesta ocasió, torna a carregar contra la família i treu a la llum alguns episodis desconeguts que deixen clar que la relació amb el pare i el germà està totalment trencada.

El primer que ha volgut fer és defensar-se: “Res del que dic en aquest llibre ha estat amb la intenció de fer-los mal. Són molts anys de mentida sobre mi i la meva família. El problema és que han decidit ficar-se al llit amb el diable per rentar la seva imatge. Han començat a publicar-se converses privades que només van poder ser filtrades per l’altra persona que estava present”, ha dit tot fent referència a la unió del pare i el germà amb la premsa britànica.

Vol recuperar la relació amb ells? “Ara mateix no els reconec, de la mateixa manera que ells no em reconeixen a mi. He escrit cartes i correus. Jo vull la reconciliació, però primer he de retre comptes perquè no poden continuar dient que soc un paranoic”. El fill petit de Lady Di i Carles d’Anglaterra assegura que va demanar ajuda en veure que la premsa començava a atacar la seva dona: “Els vaig dir que fessin alguna cosa davant de la intimidació a Meghan, però no m’estaven escoltant”. Una de les declaracions més dures és contra Carles III, a qui acusa de no haver estat mai un bon pare.

Harry d’Anglaterra revela encara més intimitats en una entrevista | ITV

Harry d’Anglaterra recula i nega haver acusat la família de racistes

Una de les parts que s’han viralitzat més fa referència a l’entrevista que va fer amb Meghan Markle davant d’Oprah Winfrey. D’aquí va destacar-se una frase en la que acusaven directament la família reial de ser racista perquè els hauria “preocupat” el color de pell que tindria el seu primer fill. Aquella acusació va generar un boom increïble, però ara Harry ha volgut fer marxa enrere: “No, jo no els vaig acusar. Allò ho va dir la premsa britànica”. A Twitter, com era d’esperar, l’han criticat per recular i intentar quedar bé.

Tom Bradby: "In the Oprah interview you accused members of your family of racism". Prince Harry: "No I didn't. The British press said that". pic.twitter.com/hjkk0EMi1p — TalkTV (@TalkTV) January 9, 2023

Exclusiva CBS: Momentos cuando Meghan Markle le reveló Oprah Winfrey que había "conversaciones y preocupaciones" en la familia real sobre el color de piel que pudiera tener su hijo Archie.



"Potencialmente y lo que eso significaría y cómo se vería"



🎥Video: CBS pic.twitter.com/O4OuOpOAD2 — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) March 8, 2021

El príncep se sincera sobre el funeral de Lady Di per primera vegada

En aquesta última entrevista, Harry d’Anglaterra s’ha sincerat sobre un dels pitjors moments de la seva vida: la mort de la mare. L’accident de cotxe de Lady Di continua sent una de les morts més comentades -i misterioses- històricament. Per primera vegada, Harry revela què va pensar quan li van dir que la mare havia mort: “Hi ha moltes coses sobre aquell dia que encara no tenen explicació. Vaig voler buscar una evidència que demostrés que era cert que havia mort. Va haver-hi un temps en el que vaig creure que havia fingit la seva mort i que estava fugint per escapar de la seva vida miserable. Jo tenia 13 anys quan vaig preguntar-me si es tractava d’un truc. Havia estat assetjada i enganyada. Potser havia fingit un accident per escapar-se”.

Davant d’aquell dubte, hauria demanat veure alguna fotografia de l’accident que realment demostrés que la mare havia mort. I, desgraciadament, diu que sí que la va veure: “Vaig arribar a veure-les. Hi havia molta llum al seu voltant. Vaig veure la part de darrere dels seus cabells daurats contra el seient del cotxe”.

'There was some guilt I felt walking around the outside of Kensington Palace'



Prince Harry goes into unprecedented detail on life in and outside of the Royal Family in an exclusive interview with Tom Bradby



Harry: The Interview | Watch on ITV1 or stream on #ITVX at 9pm tonight pic.twitter.com/AG9OeiP1Sx — ITV (@ITV) January 8, 2023

Reconeix que el funeral va ser horrible, ja que cap dels dos germans no van poder demostrar el dolor que sentien: “Hi havia 50.000 rams de flors per a la nostra mare i allà estàvem els dos, donant la mà a la gent i somrient. Sentíem les mans de la gent molles de totes les llàgrimes que s’estaven netejant. Tothom sentia que la coneixia i les dues persones més properes a ella, les dues persones més estimades per ella, no vam poder mostrar cap emoció en aquell moment”.