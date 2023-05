Felip i Letícia, irreconeixibles en la graduació d’Elionor: selfie sorpresa

Elionor de Borbó s’ha graduat aquest cap de setmana, el punt final d’una estada al centre caríssim de Gal·les en què ha estudiat el Batxillerat internacional. Els pares i la germana han volgut acompanyar-la durant l’acte de graduació, en el qual han posat com una família unida lluny de les postures rígides i protocol·làries que fan servir sempre. Mai no se’ls havia vist en unes fotos tan naturals, fins al punt que els han fotografiat mentre es feien un selfie amb els contenidors de brossa de fons.

Aquesta ha estat vist com una bona iniciativa per apropar-se una mica més al poble, que els han vist com una família normal (dins del que cap, tenint en compte l’escenari luxós en què es trobaven). Abraçats i molt somrients, han celebrat el pas que ha fet Elionor cap al seu futur més pròxim; el qual la portarà a fer la carrera militar durant tres anys.

Pel que a al look de la princesa, cal destacar que duia un vestit d’una marca asturiana que es pot adquirir per 399 €. Alguns s’han fixat en el collar que s’havia posat, per això, una cadena d’or amb la paraula amor en àrab. Amaga aquest detall una pista sobre la seva vida sentimental?

La família reial, en la graduació d’Elionor | Casa Reial

Letícia i Felip, amb les filles a Gal·les | Casa Reial

Els reis espanyols i les filles, en el gran dia d’Elionor | Casa Reial

La tutora d’Elionor a Gal·les aplaudeix “la seva passió per aprendre”

Se’ls havia criticat molt perquè no s’havia vist absolutament res sobre aquesta experiència a l’estranger de la primogènita, el que han intentat compensar amb un àlbum fotogràfic ampli i extens d’aquesta jornada festiva. De fet, fins i tot han compartit el vídeo del moment en què l’hereva a la corona espanyola ha recollit el diploma.

En aquestes imatges, se sent la seva tutora alabant-la i destacant alguns aspectes sobre ella que han generat molta sorpresa. I és que des del centre han volgut acomiadar-la amb un petit discurs en què li feien la pilota: “Sempre interessada en converses significatives. La passió ininterrompuda per aprendre, comprendre les persones i explorar diverses perspectives ha enriquit la teva experiència aquí, a l’UWC. Trobarem a faltar el teu humor“. En sentir-se el seu nom, molts dels alumnes han aplaudit i victorejat… una mostra de la seva popularitat en el centre, pel que sembla.

La Princesa de Asturias recoge el certificado que acredita los estudios de Bachillerato Internacional que ha cursado en @UWCAtlantic, durante el acto de graduación de su curso.



Al acto también han acudido como acompañantes los Reyes y la Infanta Sofía.



➡️https://t.co/QSbfJShpQ5 pic.twitter.com/6Rtohie618 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 20, 2023

Elionor rep el diploma de l’estada a Gal·les | Casa Reial

Un dia especial per a Elionor en el qual ha comptat amb la presència dels pares i la seva inseparable germana. Ara abandonarà el campus en el qual ha viscut aquests dos anys, al qual es traslladarà Sofia d’aquí a tres mesos.